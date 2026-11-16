La Xbox Series vous fait voyager dans le passé avec une mise à jour qui propose les animations des précédentes consoles Xbox

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Pour ses 25 ans, Xbox avait beaucoup, beaucoup de choses à nous dire sur son passé ainsi que sur son avenir. L’entreprise sait aussi qu’il faut aller titiller la nostalgie du public lors d’événements comme celui-là, c’est pourquoi il propose aujourd’hui une mise à jour qui va vous renvoyer 25 ans en arrière, ou un peu moins loin pour les plus jeunes.

Xbox met à disposition toutes les animations de ses consoles // Source : Xbox

Un petit hommage à la Xbox et à la Xbox 360

De la même manière que PlayStation l’a proposé pour ses 30 ans, Xbox vous offre désormais la possibilité de paramétrer votre animation à l’allumage de votre Xbox Series avec celles des précédentes consoles Xbox.

Si, par exemple, vous êtes nostalgiques de l’animation de la toute première Xbox, vous pouvez désormais faire en sorte que votre Xbox Series (ou votre Xbox One) vous la propose au démarrage de cette dernière. Même chose pour les deux animations de la Xbox 360 (la première de 2005 et celle de 2010). Pour cela, il suffit de vous rendre dans vos paramètres après avoir effectué la mise à jour, dans l’onglet Système, puis dans l’option de l’écran de démarrage afin de sélectionner l’animation qui vous convient le plus. Et contrairement à ce qu’avait proposé PlayStation, cela ne semble pas être temporaire, ce qui veut dire que vous pourrez conserver ces animations autant de temps que vous le souhaitez.

Alors oui, ça ne ramènera pas les fameux dashboards de la 360, qui sont le summum de la nostalgie pour certains, mais c’est déjà assez pour se remémorer quelques souvenirs.

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