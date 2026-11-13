God of War Sons of Sparta confirme officiellement sa sortie sur PS4 le 16 novembre, deux nouveaux modes arrivent également

Nouveau champ de bataille pour le jeune Kratos

Il n’a clairement pas fait l’unanimité, c’est peu de le dire, mais God of War Sons of Sparta a tout de même tenté un pas de côté dans la manière de traiter l’univers de Kratos. Loin du caractère AAA grandiloquent que la licence a toujours connu, le titre nous a offert en début d’année une aventure metroidvania en 2D et en pixel art pour y suivre un jeune Kratos, tandis qu’il suit la formation spartiate avec son frère Deimos.

Jusqu’ici exclusif à la PS5, cet opus développé par Mega Cat Studios a laissé entendre un portage sur la précédente console de Sony, comme évoqué par le compte PlayStation Game Size sur les réseaux. Quelques jours plus tard, PlayStation l’officialise : God of War Sons of Sparta arrivera sur PS4 le 16 novembre. À l’occasion de cette sortie, Santa Monica nous annonce également deux nouveaux modes par l’intermédiaire d’une mise à jour gratuite.

Commençons par le mode Hermès. Comme son nom l’indique, il s’agit tout simplement d’un mode contre-la-montre, garni notamment d’un minuteur à l’overlay typiquement speedrun, et d’un classement pour comparer ses temps. Il est débloqué en terminant le jeu une première fois, ou bien en rentrant le code suivant dans le menu principal : Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, L1, R1, Pavé tactile.

Le deuxième mode s’appelle Erebus. Celui-ci reprend le principe du mode Enfer ou Paradis rencontré chez la série Devil May Cry, dans lequel autant les ennemis que Kratos meurent en un seul coup. Des conditions moins impressionnantes qu’il n’y parait mais qui justifiera peut-être une nouvelle partie pour celles et ceux ayant déjà fini le jeu, qui plus est si des trophées accompagnent la démarche.