EA Sports FC 27 dévoile les Hall Of Fut Unleashed

Hall Of Fut Unleashed !

Après la neuvième Team Of The Week, et l’équipe RTTK, EA Sports FC 27 nous propose les Hall Of Fut Unleashed. Les cartes que l’on peut avoir avec les jetons d’album, communément appelés les Hall Of Fut obtiennent une nouvelle carte, mieux notée, avec des statistiques améliorées et des nouveaux PlayStyles, dorés et blancs.

Vous allez donc pouvoir packer les joueurs améliorés suivants : Hulk (90), Walcott (90), Valencia (89), David Luiz (89),Balotelli (88), Pato (88), Fellaini (88), Guarin (88), Doumbia (88), Richards (87), Dos Santos (87), Gervinho (87), Blaszczykowki (87), Emenike (86), Rémy (86), Layun (86), Akinfewa (86), Ibarbo (86) et Elia (86).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.