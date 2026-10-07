Asha Sharma parle à nouveau de Helix comme étant une « famille d’appareils » Xbox tout en indiquant un retour à la croissance

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Chez Xbox, le moral n’est pas au beau fixe, sauf quand l’on est dans les petits papiers de la direction. Celles et ceux qui sont en bas de l’échelle doivent faire face à des vagues successives de licenciements, vendues sous le bel emballage bien marketing du « Reset ». Une stratégie qui, selon Asha Sharma, porte déjà ses fruits, comme elle l’a indiqué via une réunion dans les locaux de Microsoft et dont les propos ont été rapportés par Windows Central.

Asha Sharma, PDG de Xbox // Source : Microsoft

La croissance sur les cendres des Xbox Game Studios

Durant cette réunion, Asha Sharma a d’abord assuré que Xbox débutait son retour vers la croissance, après avoir atteint « touché le fond », notamment à cause d’une stratégie tournée vers le Game Pass qui aurait donné lieu à « une chute libre » :

« Nous prenons les bonnes décisions pour réinvestir dans le business, après avoir touché le fond, nous avons renoué avec la croissance, plus de deux à trois fois notre niveau précédent, et nous prévoyons que cette tendance se poursuive. »

On pourra penser qu’il est difficile d’aller plus loin que le fond si Xbox partait vraiment de là, mais aussi qu’afficher une meilleure rentabilité après avoir mis à la porte des milliers de personnes et de studios, ça aide. À voir cependant comment cela se traduit dans les chiffres réels qui sont attendus pour le prochain bilan de Microsoft. Elle note néanmoins que Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons 2 et World of Warcraft Forever effectuent de bons débuts, ce qui est encourageant pour le volet first party. Des jeux qui restent tout de même l’héritage de la précédente direction.

Sharma déroule néanmoins le reste de son argumentaire en précisant avoir constaté une augmentation de 30 % pour ce qui est de la « perception positive de la marque ». Une donnée qui ne veut pas dire grand-chose et qui s’appuie sur… eh bien on ne le sait pas réellement, si ce n’est sur des sondages ou en recueillant des tweets d’une quelconque manière, ce qui serait un indicateur des plus étranges à mettre en avant.

Helix sera plus qu’une seule console

Xbox-project-helix

Xbox et son projet Helix // Source : Xbox

Derrière tout ce langage très corporate, on retiendra surtout les propos de Sharma concernant la prochaine génération de consoles connue sous le nom de code Helix. Par le passé, la PDG de Xbox avait déjà parlé d’une « famille d’appareils » plutôt que d’une seule et même console, signe que l’entreprise allait sans doute proposer plusieurs machines d’un coup répondant à divers besoins. Elle en rajoute une couche ici en employant les mêmes termes, tout en sous-entendant clairement une console portable ou hybride :

« Pour la dixième génération, nous nous orientons vers une famille d’appareils. Il n’y aura pas un seul appareil qui répond à tous les besoins. Nous proposerons assurément une excellente console en priorité, mais nous sommes conscients qu’une grande partie des joueurs consomme en se déplaçant. Il y a de secteurs dans lesquels nous sommes les meilleurs, tandis que pour d’autres, nous nous appuierons sur des partenariats. Nous communiquerons davantage à ce sujet à mesure que nos projets se concrétiseront. »

Xbox a déjà conclu un partenariat par le passé avec Asus pour la ROG Xbox Ally. La déclaration d’Asha Sharma laisse penser que cela se reproduira à l’avenir, sans que l’on sache si cela se limitera à une console portable ou non.

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