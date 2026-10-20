Xbox aurait prévu de sortir une console portable en 2027 et sa prochaine console en 2028, qui pourrait coûter jusqu’à 1 800 dollars

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Les plans de Xbox concernant la prochaine génération de consoles se précisent peu à peu. Asha Sharma a répété à l’envi que le constructeur avait beaucoup de hardware dans les cartons, de quoi nous laisser penser que la prochaine console estampillée Xbox pourrait sortir dès l’année prochaine. Ce n’est pas ce que pense le magazine Fortune, qui a profité de son portrait sur la PDG de Xbox pour glaner quelques informations auprès de sources proches du dossier.

Le logo Xbox // Source : Microsoft

Une console bien trop coûteuse en prévision

L’article de Fortune sur Asha Sharma met en lumière de nombreuses choses sur le PDG, sa stratégie, et la place que Xbox occupe au sein de Microsoft. Mais ce qui retiendra l’attention de tout le monde est le paragraphe consacré à la nouvelle génération de consoles.

Selon Fortune, Xbox déciderait d’aborder cela en deux temps, avec pour commencer la sortie d’une console portable dès la fin de l’année 2027, avant l’arrivée de nouvelles consoles dès la fin de l’année 2028. La prochaine génération de Xbox ne devrait donc pas arriver avant deux ans, si les informations rapportées sont vraies. De quoi laisser un peu plus de temps à Xbox de mieux négocier la crise autour de l’IA qui augmente le prix des composants nécessaires à la fabrication des machines, même si celle-ci ne sera sans doute pas réglée d’ici là.

Et il faudra que ce soit le cas, car sinon, attendez-vous à payer une sacrée somme pour vous procurer la machine de Xbox. Fortune avance qu’en interne, le prix prévisionnel de Helix tourne entre 1 200 et 1 800 dollars. Oui, c’est une sacrée fourchette, mais cela est lié au fait que les coûts des composants sont très fluctuants en ce moment. Microsoft aurait encore deux ans pour trouver une solution afin de réduire le prix de sa machine, mais une chose est désormais certaine : les consoles dernier cri en dessous des 600-700 €, c’est bien de l’histoire ancienne.

Deux équipes hardware avec des visions différentes

Xbox-project-helix

Xbox et son projet Helix // Source : Xbox

L’article soulève également un point intéressant concernant l’élaboration de ce hardware. Il est précisé que les équipes de Windows et celles de Xbox ont connu des désaccords parfois assez majeurs sur le système d’exploitation à utiliser sur Project Helix, notamment sur la console portable qui serait en préparation. L’équipe Windows voulait naturellement que la machine tourne sous Windows, tandis que Xbox préférait avoir un système d’exploitation unique qui serait plus simple à gérer et davantage optimisé pour l’expérience de jeu.

Les tensions étaient si grandes qu’un cadre de Xbox aurait menacé de mettre à la poubelle ce projet de console portable si celle-ci adoptait Windows. De quoi donner raison à Xbox, qui aurait désormais un peu plus de contrôle sur le projet. De son côté, Asha Sharma indique que les deux équipes travaillent en étroite collaboration, affirmant que Xbox « ne peut pas construire Helix tout seul ».

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