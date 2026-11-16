Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 novembre (GTA 6, Milki Delivery, Spirit Crossing)

Les sorties de la semaine

« Poussez-vous, excusez-moi », telle la phrase symbolisant la semaine la plus attendue pour le grand public, et la plus crainte par une large partie de l’industrie. Les sorties jeux vidéo de la semaine sont évidemment représentées par la présence de GTA 6, lequel garantit depuis longtemps de tout renverser sur son passage, la question étant juste de savoir à quel point.

Notez aussi la version ultime de The Binding of Isaac enfin sur consoles le même jour, mais aussi l’arrivée du platformer Volvy’s Adventure : Reslimed, faux remaster et cartouche parodique de Devolver conçue notamment pour se retrouver en face de Rockstar. Enfin, le mignon et reposant Milki Delivery apportera sa touche française.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

16 novembre

17 novembre

19 novembre