Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 novembre (GTA 6, Milki Delivery, Spirit Crossing)
Tous les lundis, nous vous indiquons le planning des sorties notables pour la semaine à venir. Si bien souvent on ne sait plus trop où donner de la tête, ne soyez pas surpris aujourd’hui de voir une liste un peu plus light. Un certain GTA 6 sort le 19 novembre et il semblerait qu’il n’y soit pas étranger. Sachez qu’il n’est pas tout seul pour autant, et on fait le point sur les quelques titres à débarquer dans les heures à venir.
Les sorties de la semaine
« Poussez-vous, excusez-moi », telle la phrase symbolisant la semaine la plus attendue pour le grand public, et la plus crainte par une large partie de l’industrie. Les sorties jeux vidéo de la semaine sont évidemment représentées par la présence de GTA 6, lequel garantit depuis longtemps de tout renverser sur son passage, la question étant juste de savoir à quel point.
Notez aussi la version ultime de The Binding of Isaac enfin sur consoles le même jour, mais aussi l’arrivée du platformer Volvy’s Adventure : Reslimed, faux remaster et cartouche parodique de Devolver conçue notamment pour se retrouver en face de Rockstar. Enfin, le mignon et reposant Milki Delivery apportera sa touche française.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
16 novembre
- Spirit Crossing (PC, Switch 2, Switch)
- God of War Sons of Sparta (PS4)
17 novembre
19 novembre
- Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series)
- The Binding of Isaac: Repentance+ Online (PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Volvy’s Adventure : Reslimed (PC)