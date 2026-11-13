The Blood of Dawnwalker accueillera le New Game + dans son patch 1.2 à paraître la semaine prochaine

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La mise en place de correctifs et l’ajout de contenu se poursuivent pour l’équipe de Rebel Wolves. The Blood of Dawnwalker va en effet connaître prochainement sa version 1.2, presque un mois pile après le dernier patch apportant notamment un nouveau mode de difficulté. Cette fois, la star de la mise à jour n’est autre que le traditionnel New Game +, présent au milieu de quelques ajustements.

The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Valse Encora

Vu que le patch 1.1 a déjà appliqué énormément de correctifs et étoffé les options de difficulté de The Blood of Dawnwalker, n’en attendez forcément peut-être pas autant du prochain patch 1.2. Néanmoins, Rebel Wolves continue tout son travail de suivi sérieux avec cette fois-ci en tête de gondole l’arrivée prochaine du New Game +, comme révélé sur Twitter.

Comme le veut le mode, vous pourrez démarrez une nouvelle partie en conservant vos compétences, votre inventaire et évidemment votre niveau, en sachant que celui-ci a désormais un cap maximal atteignant le niveau 100. Les ennemis seront rendus plus coriaces en conséquence, tout comme les objets, qui auront de meilleures stats à l’occasion de ce NG+.

The blood of dawnwalker patch 1 2 1

Les grandes lignes du patch1.2 de The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Du côté des correctifs, Rebel Wolves nous annonce un rééquilibrage du nombre de points de vie des ennemis et de la fréquence d’utilisation de leurs compétences durant le combat. Il sera aussi question de moins se prendre les pieds dans le tapis avec un réajustement du terrain visant à rendre l’exploration et le combat plus agréables.

Enfin, les mélomanes risquent d’être aux anges puisque la bande-son écoutable in-game pour celles et ceux disposant de l’Édition Eclipse s’agrandit. Pour les autres, il sera toujours possible de l’écouter sur les services de streaming musical, une fois les pistes disponibles.

Comme pour la mise à jour précédente, aucune date précise n’a été précisée. Elle arrivera quelque part la semaine prochaine. En attendant, si vous êtes en pleine partie ou que vous projetez d’y jouer, on vous invite à faire un tour du côté de nos guides de The Blood of Dawnwalker.

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Date de sortie : 03/09/2026

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