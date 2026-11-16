Super Meat Boy Again+, une version améliorée et enrichie du platformer 2D original, s’annonce sur PC

Pareil mais en mieux ?

Vous avez souffert sur Super Meat Boy ? Eh bien préparez-vous à ressortir les pansements avec Super Meat Boy Again+. Tandis qu’Edmund McMillen savoure encore le succès de Mewgenics, Team Meat, la boîte qu’il a cofondé en 2008 puis quitté en 2017, a donc décidé de relooker sans lui le cube de viande sur pattes. Une annonce que le créateur de la licence a visiblement appris en même temps que nous, ce qui ne surprend pas tellement, hélas.

Derrière son titre qui nous rappelle la manière que The Binding of Isaac a eu de nommer ses différentes versions, Super Meat Boy Again+ se pose tout simplement comme un remaster enrichi du jeu original. Construit comme un platformer particulièrement punitif où l’on doit atteindre dans chaque niveau Bandage Girl, la petite amie de notre héros, il a su délivrer des parcours où la précision se devait d’être chirurgicale. Alors ici, rien n’a changé, que ce soit du côté des niveaux, de la maniabilité, des pièges ou de la difficulté, et pas mal de contenu vient s’ajouter.

Des musiques inédites, de nouvelles cinématiques et des secrets supplémentaires se chargeront de faire repasser à la caisse celles et ceux ayant passé des dizaines d’heures sur le titre initial. Pour les autres, ce sera l’occasion de prendre la mesure du terme die and retry. Et s’il est encore trop tôt pour avoir un aperçu de ces nouveautés, on peut au moins témoigner du lifting graphique affiché par le trailer, indéniable malgré des designs d’arbres… étonnants.

Super Meat Boy Again+ sortira à une date inconnue sur PC via Steam.