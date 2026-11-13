Stranger Than Heaven présente en vidéo le contexte narratif de son chapitre prenant place à Kure

La vie tumultueuse d’un yakuza

Le mois dernier, nous vous parlions du premier acte de Stranger Than Heaven, prenant place à Kokura, l’occasion d’y voir par exemple la manière dont Orpheus (incarné par Snoop Dogg) prend sous son aile Makoto Daito, notre héros. Cette fois, on retrouve notre jeune immigré 14 ans plus tard, à Kure. Il s’agit de la deuxième époque sur les cinq proposées tout au long du jeu, un chapitre centré sur les débuts de Makoto en tant que yakuza.

Le destin frappe souvent là où on ne l’attend pas, et c’est un constat que fera régulièrement Daito au cours de sa vie. Alors qu’il est le principal acteur d’une attaque visant le patriarche de la famille Iwaki à Kure, celui-ci finit par lui accorder sa clémence contre toute attente.

Désormais lié à cette famille, Makoto va alors expérimenter la vie sanglante et cruelle d’un yakuza. Nous l’accompagnerons durant son ascension dans la pègre japonaise sous le nom d’Oni rouge, à travers les péripéties classiques d’un tel milieu, entre bastons, quête de pouvoir et trahison.

Stranger Than Heaven arrivera dès le 15 janvier sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series, et Day One dans le Xbox Game Pass.