Xbox tente de justifier la hausse du prix du Xbox Game Pass en mettant en avant tout le nouveau contenu

Davantage de jeux et de services, même s’ils ne sont pas forcément souhaités

Dustin Blackwell, directeur gaming et communication chez Microsoft, s’est entretenu avec The Verge lors de l’annonce des changements pour le Xbox Game Pass. C’est naturellement la question du prix de palier Ultimate qui a été mis en avant, étant donné que celui-ci passe de 17,99 € à 26,99 € (de 20 à 30 dollars aux États-Unis). Blackwell reconnait qu’une hausse de prix n’est jamais agréable pour le public, mais Xbox compte bien la justifier :

« Nous comprenons que les augmentations de prix ne sont jamais agréables, mais nous essayons d’enrichir ces offres pour y apporter plus de valeur. Nous ne prenons pas cela à la légère, et nous sommes à l’écoute des retours des joueurs et de la communauté pour essayer de leur offrir davantage de services. »

Parmi les offres proposées, davantage des jeux « day one » sur ce service, avec environ 75 jeux par an, ce qui serait 50% plus élevé que ce que l’on trouve aujourd’hui à l’intérieur de l’abonnement. Et Blackwell essaye aussi de mettre les ajouts d’Ubisoft+ Classics et Fortnite Crew en avant :

« Avec Fortnite Crew et Ubisoft Plus Classics, ceux-ci combinés ajoutent environ 28 $ par mois de valeur aux abonnés Ultimate »

Si l’inclusion d’Ubisoft+ peut se défendre, celle de Fortnite Crew reste tout de même difficile à comprendre dans un abonnement tel que le Xbox Game Pass Ultimate, étant donné que les abonnés ne sont peut-être pas friands du jeu d’Epic Games. Blackwell évoque aussi le cas du Game Pass qui a été un peu mis de côté alors qu’il a aussi droit à une augmentation de son tarif. Et sans l’Ubisoft+ de son côté, même s’il promet que 50 jeux Ubisoft rejoignent ce palier, tout en indiquant que les abonnés auront toujours droit à des jeux day one (ce qui ne sera pas le cas sur les Game Pass Essentials et Premium).