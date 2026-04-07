Xbox Game Pass : Hades II, Replaced, Vampire Crawlers et d’autres rejoignent le catalogue dans une grosse fournée
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Rédigé par Florian
Nous sommes mardi, et comme deux fois par mois, Xbox a publié la liste des prochaines entrées dans son abonnement phare, le Xbox Game Pass. Le mois dernier, ce sont par exemple Nova Roma ou encore Absolum qui avaient intégré le catalogue. Cette fois, la liste est bougrement bien garnie en quantité, mais aussi avec de bonnes nouvelles, dont l’arrivée du fantastique Hadès II, mais aussi pas moins de trois nouveaux jeux qui débarqueront dès le jour de leur sortie dans l’abonnement de Microsoft. Découvrez tout ceci juste en dessous.
Les jeux de la première vague d’Avril dans le Xbox Game Pass
Une belle première fournée qui englobera les trois premières semaines d’avril avec pas moins de trois ajouts dans leur sortie, comme pour Replaced, Vampire Crawlers ou encore Kiln, même si l’on pourrait presque y inclure le fantastique Hadès II qui débarque dans son portage sur Xbox dans le Game Pass. Des jeux comme Tiny Bookshop ou The Thaumaturge remplissent également une liste bien garnie cette fois, sans oublier que dès aujourd’hui, il vous est possible de retrouver Final Fantasy IV en cloud, sur Xbox Series X|S et PC dans les Ultimate, Premium et PC Game Pass.
Voici la liste des titres qui vont rejoindre le Xbox Game Pass dans les prochains jours :
- DayZ (PC) – 8 avril (Ultimate, Premium, Essential et PC Game Pass)
- Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) – 8 avril (Désormais disponible dans Premium)
- FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 8 avril (Désormais disponible dans Premium)
- Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 9 avril (Ultimate, Premium et PC)
- Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 9 avril (Ultimate, Premium et PC)
- Football Manager 2026 (PC) – 13 avril (Désormais disponible dans Premium)
- Football Manager 2026 Console (Cloud, console et PC) – 13 avril (Désormais disponible dans Premium)
- Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 14 avril (Ultimate, Premium et PC)
- Replaced (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 14 avril (Ultimate et PC) — Disponible le jour de sa sortie
- The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 14 avril (Ultimate, Premium et PC)
- The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 16 avril (Désormais disponible dans Premium)
- EA Sports NHL 26 (Cloud et Xbox Series X|S) – 16 avril (Ultimate et PC)
- Call of Duty Modern Warfare (Cloud, console et PC) – 17 avril (Ultimate, Premium et PC)
- Little Rocket Lab (Cloud, console et PC) – 21 avril (Désormais disponible dans Premium)
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, console, appareils portables et PC) – 21 avril (Désormais disponible dans Premium)
- Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 21 avril (Ultimate et PC) — Disponible le jour de sa sortie
- Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 23 avril (Ultimate et PC) — Disponible le jour de sa sortie
Comme à chaque vague, qui dit arrivée dit aussi départ. Voici donc la liste des jeux quittant le service dès le 15 avril prochain, dont un certain GTA V :
- Ashen (Cloud, console et PC)
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, console et PC)
- Grand Theft Auto V (Cloud, console et PC)
- My Little Pony A Zephyr Heights Mystery (Cloud, console et PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
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