Xbox Game Pass : Hades II, Replaced, Vampire Crawlers et d’autres rejoignent le catalogue dans une grosse fournée

Les jeux de la première vague d’Avril dans le Xbox Game Pass

Une belle première fournée qui englobera les trois premières semaines d’avril avec pas moins de trois ajouts dans leur sortie, comme pour Replaced, Vampire Crawlers ou encore Kiln, même si l’on pourrait presque y inclure le fantastique Hadès II qui débarque dans son portage sur Xbox dans le Game Pass. Des jeux comme Tiny Bookshop ou The Thaumaturge remplissent également une liste bien garnie cette fois, sans oublier que dès aujourd’hui, il vous est possible de retrouver Final Fantasy IV en cloud, sur Xbox Series X|S et PC dans les Ultimate, Premium et PC Game Pass.

Voici la liste des titres qui vont rejoindre le Xbox Game Pass dans les prochains jours :

Comme à chaque vague, qui dit arrivée dit aussi départ. Voici donc la liste des jeux quittant le service dès le 15 avril prochain, dont un certain GTA V :