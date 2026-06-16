XBOX veut se séparer de Ninja Theory (Hellblade) et Double Fine (Psychonauts), des négociations sont en cours pour éviter la fermeture

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La semaine a à peine commencé et on a trouvé plus assommant que la nouvelle vague de chaleur qui était censée la symboliser. Asha Sharma avait prévenu que la marque de Microsoft souhaitait réévaluer ses investissements au sujet de ses licences et de ses studios, sous-entendant que les projets moins clinquants que les Halo, Fallout, Gears et autres The Elder Scrolls pouvaient être en danger. Et la machine est déjà en marche. Les XBOX Game Studios ont déjà vu leurs leaders faire leurs valises, Compulsion Games est menacé de fermeture, et on apprend que Double Fine, a minima, risque de subir un traitement similaire selon l’issue de négociations en cours. Pour Ninja Theory, en revanche, les regards se tourneraient déjà vers un rachat pour assurer sa survie.

Senua

L’été va être très, très long

On nous a promis 100 jours de « reset », mais il semblerait qu’XBOX se dirige carrément vers une réinitialisation d’usine. Compulsion Games, derrière le récent et récompensé South of Midnight, a été le premier studio mentionné dans cette politique visant à restructurer le portefeuille de studios et de licences de la marque. Une fermeture que la direction de Compulsion Games tente d’empêcher, via des négociations au résultat encore inconnu.

BREAKING: Several Xbox studios, including Compulsion, Ninja Theory and Double Fine, are negotiating with Xbox as they try to avoid closure. Some or all could spin off.Lots still in flux as many studios remain unsure about what's happening. Here's the latest: www.bloomberg.com/news/article…

Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-06-15T20:16:55.559Z

Et quelques heures plus tard, Jason Schreier nous confirmait dans le cadre d’un nouvel article de Bloomberg que Double Fine (Psychonauts, Keeper, Kiln) et Ninja Theory (la licence Hellblade) étaient, eux aussi, en train de négocier pour rester en vie. En termes de réussite commerciale, difficile de mettre en effet les jeux de ces studios sur le même plan qu’un Halo ou un Gears of War. Mais d’un point de vue créatif et humain, c’est un véritable coup de poignard.

Mais visiblement ce n’était pas assez violent pour Ninja Theory puisque, peu de temps après les propos de Jason Schreier, The Verge s’est même mis à parler d’une fermeture déjà actée. Une décision qui aurait été apprise ce lundi au cours d’une réunion téléphonique. Resterait donc la possibilité d’un avenir à la Tango Gameworks, à savoir l’éventuelle perspective d’un rachat, mais le séisme se ferait lourdement ressentir. À peine une semaine plus tôt, le studio britannique annonçait Senua, un standalone de la série Hellblade notamment nourri par la bonne intention de « gommer » ses carences au niveau du système de combat. Un cauchemar si tout cela se confirme.

Et pour Compulsion Games et Double Fine, ce qu’il se passe donc actuellement, ce sont des pourparlers pour, on l’imagine, soit pouvoir continuer en indépendance, avec la réorganisation interne que cela pourrait impliquer, soit mettre la clé sous la porte à leur tour. XBOX n’a apparemment pas de temps à perdre, et Jason Schreier précise que Compulsion Games, Double Fine et Ninja Theory ne constituent qu’une partie d’une liste encore floue de studios impactés.

Des rumeurs mentionnent par exemple Arkane, ce qui ferait l’effet d’un autre terrible coup de tonnerre, mais rien n’est sûr. Ce qui l’est, par contre, c’est que Schreier nous garantit que du nouveau va nous parvenir au sujet de cette restructuration dans les jours et semaines à venir, et que « l’XBOX du mois de juillet n’aura rien à voir avec l’XBOX du mois de juin ». Vu que les licenciements prendront effet après le 30 juin, soit la fin de l’année fiscale, on l’imagine sans peine. On adresse notre soutien aux personnes concernées, et on redoute d’avoir à le refaire bientôt.

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