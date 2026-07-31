Silent Hill : Konami ne voulait pas se contenter d’un remake pour tester le public

Un seul remake n’aurait pas suffi à relancer Silent Hill ?

Grâce aux propos rapportés par le site 4Gamer.net (via Automaton West), on apprend que Motoi Okamoto estime que sortir uniquement le remake de Silent Hill 2 aurait pu ramener, dans le meilleur des cas, seulement la moitié des anciens joueurs. Surtout, il considère que le public sait reconnaître lorsqu’une entreprise adopte une position attentiste.

Konami devait donc montrer son engagement avant même de connaître les performances du premier jeu. Le budget demandé pour le remake de Silent Hill 2 s’accompagnait ainsi d’une feuille de route qui comprenant trois titres et un nouveau film. Ces projets auraient ainsi obtenu leur validation en interne au cours de la même période. Une stratégie qui s’est révélé payante avec le recul, mais qui devait constituer un très gros risque à l’époque, surtout dans une ‘industrie qui pardonne de moins en moins l’échec ou même un succès jugé insuffisant.

En octobre 2022, Konami avait présenté le remake de Silent Hill 2, Silent Hill f et Silent Hill: Townfall, en plus du film Return to Silent Hill. L’éditeur voulait également déjouer les attentes en dévoilant deux productions inédites, dont un épisode principal se déroulant au Japon plutôt que dans une ville américaine comme le veut la tradition de la série.

Malgré le statut historique de la licence, cette multiplication de projets annoncés dans un laps de temps aussi court constituait un autre pari particulièrement audacieux pour l’entreprise japonaise. Un autre coup de poker gagnant au bout du compte, puisque les ventes du remake et de Silent Hill f ont atteint de très beaux scores. Sans oublier le succès critique quasi-unanime de la part des fans.

Cette stratégie se poursuit désormais avec Silent Hill: Townfall, attendu pour le 24 septembre prochain sur PlayStation 5 et PC (via Steam et l’Epic Games Store). Le jeu développé par Screen Burn constituera la prochaine étape du calendrier de la licence, tandis qu’un remake du premier Silent Hill est également en préparation chez Bloober Team.