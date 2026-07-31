Silent Hill : Konami ne voulait pas se contenter d’un remake pour tester le public

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Pour relancer de vielles licences, les éditeurs restent majoritairement prudent, en préférant d’abord sortir un remaster ou un remake assez léger pour tâter le terrain. Dans le cas de Silent Hill, Konami a opté pour une approche plus audacieuse et plus risquée. Lors de la CEDEC 2026 (un évènement dédié aux développeurs japonais), le producteur de série, Motoi Okamoto, a expliqué pourquoi la firme avait choisi de présenter simultanément plusieurs jeux plutôt que de commencer prudemment avec le remake de Silent Hill 2. Une stratégie qui devait avant tout convaincre les joueurs que l’éditeur comptait réellement investir dans la licence sur le long terme.

Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake - Key Art // Source : Konami

Un seul remake n’aurait pas suffi à relancer Silent Hill ?

Grâce aux propos rapportés par le site 4Gamer.net (via Automaton West), on apprend que Motoi Okamoto estime que sortir uniquement le remake de Silent Hill 2 aurait pu ramener, dans le meilleur des cas, seulement la moitié des anciens joueurs. Surtout, il considère que le public sait reconnaître lorsqu’une entreprise adopte une position attentiste.

Konami devait donc montrer son engagement avant même de connaître les performances du premier jeu. Le budget demandé pour le remake de Silent Hill 2 s’accompagnait ainsi d’une feuille de route qui comprenant trois titres et un nouveau film. Ces projets auraient ainsi obtenu leur validation en interne au cours de la même période. Une stratégie qui s’est révélé payante avec le recul, mais qui devait constituer un très gros risque à l’époque, surtout dans une ‘industrie qui pardonne de moins en moins l’échec ou même un succès jugé insuffisant.

En octobre 2022, Konami avait présenté le remake de Silent Hill 2, Silent Hill f et Silent Hill: Townfall, en plus du film Return to Silent Hill. L’éditeur voulait également déjouer les attentes en dévoilant deux productions inédites, dont un épisode principal se déroulant au Japon plutôt que dans une ville américaine comme le veut la tradition de la série.

Malgré le statut historique de la licence, cette multiplication de projets annoncés dans un laps de temps aussi court constituait un autre pari particulièrement audacieux pour l’entreprise japonaise. Un autre coup de poker gagnant au bout du compte, puisque les ventes du remake et de Silent Hill f ont atteint de très beaux scores. Sans oublier le succès critique quasi-unanime de la part des fans.

Cette stratégie se poursuit désormais avec Silent Hill: Townfall, attendu pour le 24 septembre prochain sur PlayStation 5 et PC (via Steam et l’Epic Games Store). Le jeu développé par Screen Burn constituera la prochaine étape du calendrier de la licence, tandis qu’un remake du premier Silent Hill est également en préparation chez Bloober Team.

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Jaquette de Silent Hill f
Silent Hill f
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Date de sortie : 25/09/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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