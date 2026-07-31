SpeedRunners 2: King of Speed s’élancera à toute vitesse le 3 septembre sur PC et consoles

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Lors de son annonce, SpeedRunners 2: King of Speed prévoyait un planning de sortie en deux temps : d’abord en 2025 sur PC, puis cette année sur consoles. Comme vous l’avez constaté si vous suivez le jeu, la première fenêtre a été manquée, mais la bonne nouvelle c’est qu’on apprend qu’une vraie date, officielle, est désormais trouvée. À la rentrée de septembre, tout le monde pourra se lancer à toute berzingue sur la suite du jeu de Fair Play Labs.

SpeedRunners 2: King of Speed // Source : Fair Play Labs

Le temps de faire les échauffements

Des courses exaltantes en plateforme 2D et remplies de power-ups pour tenter de renverser la vapeur, c’est la bonne recette que SpeedRunners 2: King of Speed compte reprendre et embellir après un premier jeu réussi il y a 10 ans. Et tandis que l’on se demandait quand on allait pouvoir lancer cette suite, l’éditeur tinyBuild nous sort un trailer indiquant que la sortie est prévue pour le 3 septembre.

Cette vidéo de SpeedRunners 2: King of Speed nous rappelle aussi les quelques features qu’embarquera la production de Fair Play Labs, à commencer par sa campagne divisée en plusieurs actes et jouable dans quatre modes de difficulté, avec un aperçu de ses combats de boss.

On nous rappelle aussi la présence d’un casting de coureurs autant inédits, comme Venimax et Faucon, qu’issus du premier opus, tout en nous mentionnant de nouveau l’ajout de nouvelles maps, power-ups et modes de jeu, tirant profit de parties jouables jusqu’à 8 joueurs.

SpeedRunners 2: King of Speed sortira donc le 3 septembre sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch.

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Jaquette de SpeedRunners 2: King of Speed
SpeedRunners 2: King of Speed
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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