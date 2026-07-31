SpeedRunners 2: King of Speed s’élancera à toute vitesse le 3 septembre sur PC et consoles

Le temps de faire les échauffements

Des courses exaltantes en plateforme 2D et remplies de power-ups pour tenter de renverser la vapeur, c’est la bonne recette que SpeedRunners 2: King of Speed compte reprendre et embellir après un premier jeu réussi il y a 10 ans. Et tandis que l’on se demandait quand on allait pouvoir lancer cette suite, l’éditeur tinyBuild nous sort un trailer indiquant que la sortie est prévue pour le 3 septembre.

Cette vidéo de SpeedRunners 2: King of Speed nous rappelle aussi les quelques features qu’embarquera la production de Fair Play Labs, à commencer par sa campagne divisée en plusieurs actes et jouable dans quatre modes de difficulté, avec un aperçu de ses combats de boss.

On nous rappelle aussi la présence d’un casting de coureurs autant inédits, comme Venimax et Faucon, qu’issus du premier opus, tout en nous mentionnant de nouveau l’ajout de nouvelles maps, power-ups et modes de jeu, tirant profit de parties jouables jusqu’à 8 joueurs.

SpeedRunners 2: King of Speed sortira donc le 3 septembre sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch.