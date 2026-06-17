Xbox avait prévu de fermer Ninja Theory avant le showcase, et aurait conservé l’annonce de Senua pour revendre le studio plus facilement

Trop aimable

Le journaliste Stephen Totilo est revenu sur cette histoire en affirmant que Xbox savait évidemment qu’il s’apprêtait à fermer Ninja Theory avant le dernier Xbox Games Showcase, dans lequel a été annoncé Senua. Dans ce cas, pourquoi conserver cette annonce ? C’était la grande question de ces derniers jours, à laquelle Game File apporte une réponse (que l’on pouvait déjà deviner).

Selon le journaliste, Xbox aurait conservé l’annonce de Senua afin d’aider le studio à attirer de potentiels investisseurs, puisqu’il savait qu’il allait bientôt annoncer sa fermeture. Quelle aimabilité. Il est précisé qu’on ne sait pas si les dirigeants ou n’importe qui chez Ninja Theory était au courant de cette stratégie ou non.

Derrière toute l’hypocrisie de la démarche, il est vrai que Ninja Theory a peut-être plus de chances de trouver un repreneur maintenant que Senua a été annoncé, étant donné que le projet a l’air déjà assez avancé avec une sortie relativement proche à l’horizon. Mais si Xbox se sert désormais de ses showcases pour revendre des studios, c’est là une vision future du business particulièrement cynique qui s’offre à nous.