Stellar Blade: Blood Rain : Shift Up créé la polémique en diffusant un clip musical généré par IA avec l’héroïne de son jeu

Tendre le bâton pour se faire battre, le PDG du studio aime visiblement ça

Sobrement intitulée « Wanna be in LOVE », la vidéo créée par le département AI Labs de Shift Up ne fait pas dans la demi-mesure. De la mise en scène du personnage aux décors censés faire écho aux environnements propres à l’univers de Stellar Blade, elle transpire l’IA générative du début à la fin. L’équipe de conception est même allée jusqu’à y intégrer un faux making-of dedans.

Bien entendu, Kim Hyung-tae, PDG du studio coréen, n’a pas pu s’empêcher de promouvoir le clip sur les réseaux sociaux par la suite, en invitant les internautes à partager leurs impressions le concernant. Et sans surprise, il a eu droit à une avalanche de retours extrêmement négatifs en guise de réponses. Depuis ce matin, une partie des joueurs et joueuses s’inquiètent même que Stellar Blade: Blood Rain soit développé en utilisant plus ou moins fortement l’IA générative.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas déjà au courant, ce n’est pas la première fois que Kim Hyung-tae suscite la controverse. En début d’année, il avait vanté les bienfaits de cette technologie pendant l’Economic Growth Strategy organisé en Corée du Sud, comme tant d’autres patrons de studios de jeux vidéo avant lui. Par exemple, il avait affirmé qu’elle était indispensable pour améliorer la productivité du marché coréen, notamment afin de rivaliser avec la Chine et les Etats-Unis, ou que miser sur l’IA générative ne va pas forcément supprimer des emplois, même si « une seule personne pourra accomplir le travail d’une centaine » avec (oui, nous aussi, nous cherchons encore à comprendre la « logique » derrière ce second « argument »).

En attendant d’en apprendre davantage à son sujet et de connaitre les vrais coulisses de son développement, rappelons que Stellar Blade: Blood Rain arrivera à une date indéterminée sur plusieurs plateformes dont nous ignorons toujours l’identité au moment d’écrire ces lignes. A suivre.