Stellar Blade: Blood Rain : Shift Up créé la polémique en diffusant un clip musical généré par IA avec l’héroïne de son jeu

2

Si Shift Up a grandement gagné en réputation auprès de la presse et du public ces dernières années, c’est surtout grâce au succès rencontré par Stellar Blade en 2024. Cependant, cette franchise vidéoludique n’a pas que des admirateurs et admiratrices. En amont et parallèle de sa sortie, le jeu d’action a été vivement critiqué pour mettre (trop ?) en avant et en scène les nombreuses tenues moulantes et la plastique fortement sexualisée d’Eve, son personnage principal. Quant à sa suite, Stellar Blade: Blood Rain, qui a été officialisée lors de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2026, c’est encore une fois l’apparence de sa nouvelle héroïne, Evie, qui a été pointée du doigt, en raison du fait qu’elle est beaucoup plus jeune et porte toujours une combinaison bien moulante au passage. Et comme si ça ne suffisait pas, le studio coréen a décidé de déclencher une énième polémique en publiant tôt ce matin un clip musical axé K-Pop dans lequel Evie chante… sauf que celui-ci a été entièrement généré par IA.

Stellar Blade: Blood Rain // Source : Shift Up

Tendre le bâton pour se faire battre, le PDG du studio aime visiblement ça

Sobrement intitulée « Wanna be in LOVE », la vidéo créée par le département AI Labs de Shift Up ne fait pas dans la demi-mesure. De la mise en scène du personnage aux décors censés faire écho aux environnements propres à l’univers de Stellar Blade, elle transpire l’IA générative du début à la fin. L’équipe de conception est même allée jusqu’à y intégrer un faux making-of dedans.

Bien entendu, Kim Hyung-tae, PDG du studio coréen, n’a pas pu s’empêcher de promouvoir le clip sur les réseaux sociaux par la suite, en invitant les internautes à partager leurs impressions le concernant. Et sans surprise, il a eu droit à une avalanche de retours extrêmement négatifs en guise de réponses. Depuis ce matin, une partie des joueurs et joueuses s’inquiètent même que Stellar Blade: Blood Rain soit développé en utilisant plus ou moins fortement l’IA générative.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas déjà au courant, ce n’est pas la première fois que Kim Hyung-tae suscite la controverse. En début d’année, il avait vanté les bienfaits de cette technologie pendant l’Economic Growth Strategy organisé en Corée du Sud, comme tant d’autres patrons de studios de jeux vidéo avant lui. Par exemple, il avait affirmé qu’elle était indispensable pour améliorer la productivité du marché coréen, notamment afin de rivaliser avec la Chine et les Etats-Unis, ou que miser sur l’IA générative ne va pas forcément supprimer des emplois, même si « une seule personne pourra accomplir le travail d’une centaine » avec (oui, nous aussi, nous cherchons encore à comprendre la « logique » derrière ce second « argument »).

En attendant d’en apprendre davantage à son sujet et de connaitre les vrais coulisses de son développement, rappelons que Stellar Blade: Blood Rain arrivera à une date indéterminée sur plusieurs plateformes dont nous ignorons toujours l’identité au moment d’écrire ces lignes. A suivre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet

pc ps5
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet

Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

pc ps5 xbox series switch ios android stadia ps4 ps vita xbox one ps3 xbox 360 switch 2
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

Shift Up dévoile les premières images de Stellar Blade: Blood Rain, une suite qui laisse la place à une nouvelle héroine

Shift Up dévoile les premières images de Stellar Blade: Blood Rain, une suite qui laisse la place à une nouvelle héroine

SpeedRunners 2: King of Speed s’élancera à toute vitesse le 3 septembre sur PC et consoles

pc ps5 xbox series switch
SpeedRunners 2: King of Speed s’élancera à toute vitesse le 3 septembre sur PC et consoles
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Genshin Impact ouvrira son premier café permanent en France le 14 août à Paris
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact ouvrira son premier café permanent en France le 14 août à Paris
La PS5 franchit les 95 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde
ps5 ps4
La PS5 franchit les 95 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde
Silent Hill : Konami ne voulait pas se contenter d’un remake pour tester le public
pc ps5 xbox series
Silent Hill 2 Remake
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.0 (Odette, nouvelle zone, quête d’Archons…)
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.0 (Odette, nouvelle zone, quête d’Archons…)
Sony compte bien rester sur ses positions concernant le physique sur PlayStation, malgré les vives réactions
ps5 ps4 ps vita ps3
Sony compte bien rester sur ses positions concernant le physique sur PlayStation, malgré les vives réactions
Super Mario Sunshine et deux jeux Virtual Boy inédits arrivent en août sur le Nintendo Switch Online
gamecube
Super Mario Sunshine et deux jeux Virtual Boy inédits arrivent en août sur le Nintendo Switch Online
Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »
pc ps5 xbox series
Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »
Rideshare Stimulator vous laissera jouer les chauffeurs Uber dans une simulation à paraître sur PC et consoles
pc ps5 xbox series
Rideshare Stimulator vous laissera jouer les chauffeurs Uber dans une simulation à paraître sur PC et consoles
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 diffuse un trailer mettant en lumière les différentes versions de Snake
pc ps5 xbox series switch switch 2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 diffuse un trailer mettant en lumière les différentes versions de Snake
DragonSword: Awakening dépasse les 200 000 ventes et prépare ses versions consoles
pc
DragonSword: Awakening dépasse les 200 000 ventes et prépare ses versions consoles
9 Yin Sutra: Immortal, un jeu de survie et d’exploration en monde ouvert centré sur la culture spirituelle, s’annonce sur PC
pc
9 Yin Sutra: Immortal, un jeu de survie et d’exploration en monde ouvert centré sur la culture spirituelle, s’annonce sur PC
Spider-Man: Brand New Day reprend des finishers des jeux d’Insomniac
pc ps5
Spiderman
Gears of War: E-Day s’attarde sur ses modes multijoueur avec des vidéos de gameplay et beaucoup d’infos
pc xbox series
Gears of War: E-Day s’attarde sur ses modes multijoueur avec des vidéos de gameplay et beaucoup d’infos
Dragon Ball: Sparking! Zero lance son imposant DLC Super Limit-Breaking NEO avec 33 nouveaux combattants
pc ps5 xbox series
Dragon Ball: Sparking! Zero lance son imposant DLC Super Limit-Breaking NEO avec 33 nouveaux combattants
Croc 2: Kingdom of the Gobbos : Un remaster du jeu de plateforme Croc 2 sorti en 1999 annoncé sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch ps4
Croc 2: Kingdom of the Gobbos : Un remaster du jeu de plateforme Croc 2 sorti en 1999 annoncé sur PC et consoles
Final Fantasy VII Revelation n’a pas encore confirmé une sortie en version physique, mais Naoki Hamaguchi milite pour
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation n’a pas encore confirmé une sortie en version physique, mais Naoki Hamaguchi milite pour
The Defiant : Le FPS chinois se déroulant pendant le Seconde guerre sino-japonaise sortira aussi sur consoles, en plus du PC
pc ps5 xbox series
The Defiant : Le FPS chinois se déroulant pendant le Seconde guerre sino-japonaise sortira aussi sur consoles, en plus du PC
Pokémon : la reconnaissance faciale devient obligatoire dans certaines boutiques japonaises
Pokémon : la reconnaissance faciale devient obligatoire dans certaines boutiques japonaises
Thimbleweed Park 2, suite du point’n click de Ron Gilbert et Gary Winnick, s’annonce sur PC pour 2028
pc
Thimbleweed Park 2, suite du point’n click de Ron Gilbert et Gary Winnick, s’annonce sur PC pour 2028
Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country passe en 4K et 60 fps sur Nintendo Switch 2
switch switch 2
Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country passe en 4K et 60 fps sur Nintendo Switch 2
1666: Amsterdam nous présente un trailer centré sur ses personnages Noa et Aaron
pc
1666: Amsterdam nous présente un trailer centré sur ses personnages Noa et Aaron
Xbox enregistre une baisse de revenus du hardware, des contenus et des services
xbox series xbox one
Xbox enregistre une baisse de revenus du hardware, des contenus et des services
Stupid Never Dies sortira le 21 octobre et annonce un partenariat d’édition avec SEGA ainsi qu’un pack de DLC
pc ps5
Stupid Never Dies sortira le 21 octobre et annonce un partenariat d’édition avec SEGA ainsi qu’un pack de DLC
Crazy Taxi: World Tour présente en vidéo la Côte ouest et va faire l’objet d’un test réseau privé à la rentrée
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour présente en vidéo la Côte ouest et va faire l’objet d’un test réseau privé à la rentrée