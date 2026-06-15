Deux départs importants chez Xbox, dont celui de Craig Duncan, qui était à la tête des Xbox Game Studios

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On pressent que des licenciements de grande envergure arriveront chez Xbox d’ici quelques semaines. Asha Sharma et Satya Nadella font en tout cas tout pour le laisser entendre ces derniers temps, et ce ne sont pas les dernières nouvelles en date qui vont contredire ce potentiel scénario. Le site The Game Business nous apprend aujourd’hui que deux cadres de Xbox plient bagages, et pas n’importe lesquels.

Craig Duncan, ex-patron des Xbox Game Studios

Les Xbox Game Studios perdent leurs leaders

Le premier départ recensé est celui de Craig Duncan, qui était à la tête des Xbox Game Studios depuis un an et demi, après avoir repris le poste suite au départ d’Alan Hartman.

C’est donc à lui que répondaient tous les studios, de Playground à Obsidian en passant par Halo Studios, même si celui-ci officiait sous les ordres de Matt Booty, puis d’Asha Sharma. Aucun remplaçant n’a été désigné pour le moment, ce qui veut dire que c’est Matt Booty qui va occuper les fonctions de grand patron des Xbox Game Studios en attendant.

Duncan travaillait chez Xbox depuis 2011 et était surtout connu comme étant le gérant du studio Rare. C’est pourquoi il connaissait bien Louise O’Connor, l’autre cadre qui est aujourd’hui sur le départ. Elle avait rejoint Rare en 1999 avant de quitter le studio l’année dernière pour prendre le poste de « chief of staff » au sein des Xbox Game Studios. En quelque sorte, le bras droit de Duncan. Elle s’en va elle aussi pour une raison qui n’a pas été précisée, et là encore, aucun remplaçant n’a été nommé.

Duncan a adressé une lettre à ses équipes concernant son départ ainsi que celui d’O’Connor :

« Lorsque j’ai pris la direction de XGS il y a 20 mois, mon objectif était de servir nos studios, nos équipes et tous ceux qui créent nos jeux. Ensemble, nous nous sommes engagés à proposer des jeux de grande qualité, à renforcer la cohésion de nos studios et à contribuer à façonner l’avenir de l’entreprise. Je suis fier d’annoncer que nous avons réalisé de nombreux jeux qui ont assuré le succès de l’entreprise. Louise a été une partenaire créative et digne de confiance, qui a toujours défendu notre métier et soutenu nos studios avec clarté et bienveillance. Je lui suis reconnaissant pour tout ce qu’elle a apporté à XGS et je suis certain qu’elle réussira dans ses projets futurs. »

Une mesure qui est peut-être annonciatrice des changements majeurs à venir au sein de la structure de Xbox.

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