La PS5 franchit les 95 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde

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Lorsque PlayStation communique, ce n’est jamais sans qu’il y ait en réponse des protestations liées à la décision d’arrêter le jeu physique. Une réaction systématique que l’on imagine d’autant plus présente au moment d’afficher les chiffres du dernier trimestre de Sony, où l’on peut notamment suivre l’évolution des ventes physiques et numériques. C’est aussi l’occasion de voir où en est la PS5, elle qui se rapproche doucement d’un cap très symbolique.

La PlayStation 5 // Source : Sony

De plus en plus proche des 100 millions

Sony nous partage donc le bilan financier de son premier trimestre de l’année fiscale 2026 (du 1ᵉʳ mai au 31 juillet). C’est à cette occasion que la firme japonaise a réaffirmé sa volonté de se passer des versions physiques des jeux à partir de janvier 2028, mais le rapport en lui-même, quant à lui, nous parle surtout de chiffres.

Et le premier à retenir, ce sont les 95,3 millions de consoles PS5 écoulées au niveau mondial. 1,6 millions de plus que le trimestre précédent, ce qui confirme la courbe douce mais constante des ventes, mais ce qui représente une baisse de 0,9 millions par rapport à la même période l’année passée. Malgré tout, à cette allure et avec GTA 6 ou les fêtes de fin d’année, commencer 2027 avec 100 millions de modèles écoulés parait presque assuré, et l’image largement écornée ces derniers temps ne l’empêchera pas.

Côté jeux, on compte 66.1 millions de jeux écoulés PS5 et PS4, soit 0.2 millions de plus que l’année précédente au même trimestre. Parmi eux sont comptabilisés 6 millions de jeux first party (0,9 de moins que l’exercice précédent à la même période). 82% de ces ventes concernent des transactions dématérialisées, une baisse d’1%, toujours par rapport au T1 de l’exercice 2025. Enfin, Sony totalise 125 millions d’utilisateurs actifs du PSN (à ne pas confondre avec le PS Plus), une baisse d’un million par rapport au trimestre précédent.

Il n’y a donc pas de grand bouleversement à noter pour l’instant. À voir si le prochain bilan affiche une nette évolution des chiffres, afin d’examiner si l’arrêt du physique amènera des conséquences, mais a priori, celles-ci ne devraient pas être incroyablement visibles non plus.

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