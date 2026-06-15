Xbox serait sur le point de fermer Compulsion Games, le studio derrière South of Midnight

La première victime des récents changements chez Xbox

Le site indique que Xbox serait sur le point de fermer définitivement Compulsion Games, racheté en 2018 lorsque le studio canadien se faisait connaître grâce à We Happy Few avant que le développement de South of Midnight ne se mette en place. Si l’on se fie à la page de profil du studio sur LinkedIn, cette fermeture entraînerait au minimum la perte de 90 emplois, mais Kotaku indique que le compte sera malheureusement plus élevé que cela.

Le site précise aussi que jusqu’à peu, Compulsion Games recrutait pour son prochain jeu, qui était basé sur une nouvelle licence. Kotaku indique aussi que la direction de Compulsion Games serait en pleine négociation avec Microsoft pour éviter cette fermeture. C’est un peu mince pour espérer une fin plus heureuse que prévue, mais allez savoir.

Preuve que les mots ne signifient rien, Matt Booty et Asha Sharma louaient les travaux de Compulsion Games il y a encore quelques semaines, en se vantant de voir que South of Midnight avait gagné de nombreuses récompenses, dont un Peabody Awards. Bien entendu, le jeu n’a pas connu un succès commercial grandiloquent, mais il était tout de même une addition intéressante au Xbox Game Pass, qui apportait quelque chose que les autres jeux des Xbox Game Studios n’avaient pas. Mais quand on se rappelle qu’Asha Sharma a mis en avant la volonté de redynamiser les grandes licences de Xbox, on comprend que cela est au profit de jeux plus originaux.

Xbox n’a pas encore commenté officiellement l’article de Kotaku, et on ignore si d’autres studios connaitront le même destin dans les prochains jours. Malheureusement, ce sera sans doute le cas.