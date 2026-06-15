Xbox serait sur le point de fermer Compulsion Games, le studio derrière South of Midnight

1

Après la fête entourant le XBOX Games Showcase, XBOX redevient finalement Xbox. C’est-à-dire l’entreprise que l’on ne connaît que trop bien, qui continue de sacrifier de nombreux studios après des acquisitions qui n’ont pas porté leurs fruits. La dernière lettre d’Asha Sharma faisait passer un message plus ou moins clair entre les lignes : des licenciements sont à attendre. Et le premier studio touché par cette restructuration serait Compulsiong Games, selon les informations de Kotaku.

south of midnight
South of Midnight

La première victime des récents changements chez Xbox

Le site indique que Xbox serait sur le point de fermer définitivement Compulsion Games, racheté en 2018 lorsque le studio canadien se faisait connaître grâce à We Happy Few avant que le développement de South of Midnight ne se mette en place. Si l’on se fie à la page de profil du studio sur LinkedIn, cette fermeture entraînerait au minimum la perte de 90 emplois, mais Kotaku indique que le compte sera malheureusement plus élevé que cela.

Le site précise aussi que jusqu’à peu, Compulsion Games recrutait pour son prochain jeu, qui était basé sur une nouvelle licence. Kotaku indique aussi que la direction de Compulsion Games serait en pleine négociation avec Microsoft pour éviter cette fermeture. C’est un peu mince pour espérer une fin plus heureuse que prévue, mais allez savoir.

Preuve que les mots ne signifient rien, Matt Booty et Asha Sharma louaient les travaux de Compulsion Games il y a encore quelques semaines, en se vantant de voir que South of Midnight avait gagné de nombreuses récompenses, dont un Peabody Awards. Bien entendu, le jeu n’a pas connu un succès commercial grandiloquent, mais il était tout de même une addition intéressante au Xbox Game Pass, qui apportait quelque chose que les autres jeux des Xbox Game Studios n’avaient pas. Mais quand on se rappelle qu’Asha Sharma a mis en avant la volonté de redynamiser les grandes licences de Xbox, on comprend que cela est au profit de jeux plus originaux.

Xbox n’a pas encore commenté officiellement l’article de Kotaku, et on ignore si d’autres studios connaitront le même destin dans les prochains jours. Malheureusement, ce sera sans doute le cas.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de South of Midnight
South of Midnight
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 08/04/2025

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

South of Midnight : Une version Switch 2 largement au niveau ?

pc ps5 xbox series switch 2
South of Midnight : Une version Switch 2 largement au niveau ?

South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois

pc ps5 xbox series switch 2
south of midnight

South of Midnight, le superbe jeu d’aventure de Compulsion Games, débarquera au printemps 2026 sur PS5 et Switch 2

pc xbox series
south of midnight

South of Midnight dépasse le million de joueurs : Compulsion Games revendique un rôle unique chez Xbox

pc xbox series
south of midnight
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La mise à jour finale d’Assassin’s Creed Shadows est présentée en vidéo avec un nouveau mode de jeu à la clé
pc ps5 xbox series switch 2
La mise à jour finale d’Assassin’s Creed Shadows est présentée en vidéo avec un nouveau mode de jeu à la clé
Electronic Arts dévoile les contours d’un programme qui a pour but de « mieux » intégrer la pub dans ses jeux
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Electronic Arts dévoile les contours d’un programme qui a pour but de « mieux » intégrer la pub dans ses jeux
Deux départs importants chez Xbox, dont celui de Craig Duncan, qui était à la tête des Xbox Game Studios
xbox series
Deux départs importants chez Xbox, dont celui de Craig Duncan, qui était à la tête des Xbox Game Studios
Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 est un excellent portage, mais il faut savoir où on met les pieds
switch 2
Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 est un excellent portage, mais il faut savoir où on met les pieds
The Blood of Dawnwalker devrait avoir droit à quelques DLC gratuits selon Rebel Wolves
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker devrait avoir droit à quelques DLC gratuits selon Rebel Wolves
Le Souls-like The Relic: First Guardian sortira au cœur de l’été, d’abord sur PC et PS5 avant d’arriver sur Xbox et Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
Le Souls-like The Relic: First Guardian sortira au cœur de l’été, d’abord sur PC et PS5 avant d’arriver sur Xbox et Switch 2
Don’t Nod : Un rapport indique que la société française pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre 2026
Don’t Nod : Un rapport indique que la société française pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre 2026
Satya Nadella insiste sur le fait de rendre XBOX rentable après beaucoup d’investissement
xbox series
Satya Nadella insiste sur le fait de rendre XBOX rentable après beaucoup d’investissement
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a sorti son ultime mise à jour, le support du jeu prend fin
pc ps5 xbox series
bloodlines 2
Naoki Hamaguchi partage le secret derrière le temps de développement assez court pour Final Fantasy VII Revelation
pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi partage le secret derrière le temps de développement assez court pour Final Fantasy VII Revelation
Capcom retire de la vente l’édition Deluxe de Dragon’s Dogma 2 ainsi qu’une majeure partie de ses microtransactions
pc ps5 xbox series
Capcom retire de la vente l’édition Deluxe de Dragon’s Dogma 2 ainsi qu’une majeure partie de ses microtransactions
Microsoft n’exclut pas l’idée de transformer XBOX en une filiale séparée, et veut davantage de Fallout et de The Elder Scrolls
xbox series
fallout 76 illustration
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 15 juin (The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Maseylia: Echoes of the Past…)
pc ps5 xbox series switch 2
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales
Débrief : Halo VF, Xbox va faire un reset, Fable, The Wolf Among Us 2 et Mara
Débrief : Halo VF, Xbox va faire un reset, Fable, The Wolf Among Us 2 et Mara
Halo: Campaign Evolved : Un premier aperçu prometteur pour le remake du FPS culte des années 2000 ?
pc ps5 xbox series
Halo: Campaing Evolved
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Path To Glory
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Path To Glory
Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6
pc ps5
Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se présente en français, cet épisode sera bien traduit
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se présente en français, cet épisode sera bien traduit
The Walking Dead: Streets of Survival : La série d’AMC va s’offrir une adaptation arcade sur PC et consoles, une démo est disponible
pc ps5 xbox series switch switch 2
The Walking Dead: Streets of Survival : La série d’AMC va s’offrir une adaptation arcade sur PC et consoles, une démo est disponible
Heave Ho 2, suite du party game déjanté, arrivera le 16 juillet et propose dès aujourd’hui une démo
pc switch switch 2
Heave Ho 2, suite du party game déjanté, arrivera le 16 juillet et propose dès aujourd’hui une démo
Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision
Halo Studios affirme que la VF de Halo: Campaign Evolved est assurée par des humains, pas par IA
pc ps5 xbox series
Halo Studios affirme que la VF de Halo: Campaign Evolved est assurée par des humains, pas par IA