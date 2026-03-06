Wonderfall nous plonge dans une version onirique de Paris des années 20, dans une aventure narrative très française

Paris s’effrite

Si vous trouviez que Clair Obscur: Expedition 33 rendait déjà un vibrant hommage à la ville de Paris via Lumière, vous constaterez que Wonderfall va encore un peu plus loin dans la démarche en imaginant cette fois-ci notre capitale version années 20, mais plongée dans une sorte de songe étrange. Le jeu d’Attaboy Interactive nous racontera l’épopée de Léon, un orphelin qui se trouve être capable de manipuler le sable, et qui va utiliser ce pouvoir à son avantage pour remodeler l’environnement à sa guise et pour enquêter sur l’Entropie, qui plonge Paris dans une mort lente et destructrice.

Avec un tel cadre, Wonderfall jouera les guides touristiques en reproduisant pas mal de monuments de la ville, notamment Notre-Dame de Paris. Le titre nous demandera d’explorer les lieux en restant discrets, du moins quand notre protagoniste ne sera pas obligé de jouer avec ses pouvoirs pour modifier le décor autour de lui.

Sylvian Bouvier, cofondateur du studio Attaboy Interactive, déclare :

« Nous avons imaginé Wonderfall comme l’exploration d’une fracture : celle qui sépare la volonté humaine de maîtriser le monde et la réalité de son impermanence. Paris devient le théâtre de cette tension et le joueur explore des fragments de ce conflit. Wonderfall parle de l’orgueil de bâtir face à une force qui ne se laisse ni contenir ni expliquer. »

Jérôme Beaune, second cofondateur, ajoute :

« Nous avons créé Wonderfall pour récompenser la curiosité et la pensée créative. Chaque puzzle et chaque outil sont là pour ouvrir la ville, afin que chaque nouvelle rue et chaque nouveau monument nous rapprochent un peu plus de la compréhension de ce qui arrive à Paris. »

Wonderfall est pour l’instant prévu sur Steam et sortira dans le courant de l’année 2026.