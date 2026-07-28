Honkai Nexus Anima – On a joué au Pokémon-like d’Hoyoverse (Genshin Impact)

Une nouvelle histoire dans le « Honkaiverse »

Pour nous sortir une miriade de personnages qui nous donnent envie d’invoquer sur les différentes bannières, HoYoverse privilégie toujours un scénario assez ambitieux pour mettre en scène tout ce beau monde. Malgré un caractère assez joyeux et mignon sur le papier, Honkai Nexus Anima n’échappe pas à la règle.

Pour résumer simplement, le Nexus était une force qui reliait des Aspects opposés, comme l’Amour et la Haine, la Lumière et les Ténèbres, ou encore la Réalité et l’Illusion. À la suite d’un événement appelé le Déchirement le Nexus s’est brisé, rompant l’équilibre entre ces forces. Les fragments dispersés du Nexus ont alors pris la forme de créatures d’énergie appelées Nexus Anima.

Dans tout ça, nous incarnons un aventurier amnésique qui semble lié à un être recherché appelé le Destructeur de mondes. Votre voyage débute dans la ville d’Iia, située sur le Plan de la Réalité. En parcourant ces régions inconnues, vous allez affronter d’autres Anima lors des batailles de Battles, renforcer vos liens avec vos compagnons et découvrir progressivement les secrets de votre propre passé ainsi que les mystères entourant la destruction du Nexus.

Avec une structure proche de celle de Honkai: Star Rail ou de Zenless Zone Zero, Ilia constitue la première grande zone semi-ouverte explorable de Honkai: Nexus Anima. Les futures mises à jour majeures devraient progressivement enrichir le contenu en introduisant de nouveaux Plans, chacun venant étendre un peu plus l’univers du jeu.

Comme dans les autres productions de HoYoverse, ces mises à jour s’accompagneront également de nouveaux personnages cinq étoiles mis en avant dans les bannières, ainsi que de héros quatre étoiles qui occuperont une place importante dans les différentes quêtes. D’ailleurs, si vous vous demandez ce que font Blade de Honkai Star Rail et Kianna de Honkai Impact, n’y cherchez pas des connexions scénaristiques profondes avec les autres jeux. A moins que le scénario viennent nous contredire plus tard, il s’agit plus ou moins d’une sorte de fan-fiction de ces personnage, prenant l’univers partagé par « Honkai » comme pretexte.

Believe in Nexus

En matière de narration, Honkai: Nexus Anima introduit un système de statistiques qui influence directement les dialogues. Dès le début de l’aventure, vous vos uniques points entre trois attributs : Intelligence, Force et Charisme (auxquels s’ajoute une quatrième statistique cachée : la Chance). Ce choix permet de façonner la personnalité de votre avatar et débloque, selon vos affinités, des options de dialogue exclusive ou, au contraire, vous en ferme certaines.

Histoire de glaner plus de récompenses, le titre vous incite à recommencer les quêtes pour dénicher de nouvelles routes via le vortex infini. Vous allez ainsi pouvoir rejouer les quêtes du scénario en optant pour d’autres choix, dont des dénouements qui sont plus ou moins proche d’un Game Over ou d’une « mauvaise fin ».

Néanmoins, rejouer plusieurs fois les mêmes quêtes, malgré quelques dialogues et affrontements différents, finit par devenir redondant. Pour les plus investis, vous pourrez certes débloquer du contenu supplémentaire en explorant toutes les possibilités, mais cela ressemble davantage à une activité destinée à prolonger artificiellement la durée de vie une fois le contenu principal terminé, ou à patienter entre deux mises à jour.

D’ailleurs, Honkai: Nexus Anima semble avoir été pensé pour des sessions de jeu relativement courtes. Même comparé à Honkai: Star Rail où une routine quotidienne de combats automatiques peut déjà être rapidement bouclée, le temps demandé ici reste particulièrement raisonnable. Les quêtes quotidiennes se terminent en quelques minutes et dépenser sa résine ne demande généralement pas plus de dix minutes.

L’autobatler a indéniablement ce bon côté de ne pas manger énormément de temps. Contrairement à Genshin Impact qui s’obstine à ne pas nous laisser passer les cut-scenes, celui-ci propose bien un bouton « skip » pour passer des interactions parfois pompeuses. Contrairement à Honkai Star Rail qui nous propose un petit résumé, il peut être difficile d’avoir le contexte d’une conversation étant donné l’importance des choix de dialogue. Si vous avez tendance à accélérer les conversations pour aller à l’essentiel, il devient parfois difficile de comprendre précisément les enjeux d’une scène ou de suivre certains embranchements narratifs.

Invoquez les tous

Visuellement, Honkai: Nexus Anima s’inscrit dans la continuité de Honkai: Star Rail. Nous avons pu l’essayer sur PC et il faut avouer que le titre demande encore un peu d’optimisations et de peaufinages. Rappelons qu’il s’agit d’une version en cours de développement, mais les problèmes de stuttering sont suffisamment fréquents pour susciter quelques inquiétudes, y compris en abaissant les paramètres graphiques. Pour un titre également prévu sur iOS et Android, cette première zone urbaine impressionne néanmoins par sa densité et ses couleurs. La ville regorge de détails et, surtout, elle est peuplée de nombreux Nexus Anima qui évoluent librement dans les rues.

Ces créatures peuvent être approchées à tout moment afin de nouer des liens avec elles. En matière de design, HoYoverse conserve sa patte si reconnaissable, bien loin des inspirations parfois très appuyées que l’on peut retrouver chez certains concurrents comme Palworld. Les 85 Nexus Anima disponibles dans cette bêta ne sont évidemment pas tous mémorables, mais le bestiaire se montre suffisamment varié pour que chacun puisse trouver quelques créatures coup de cœur. Comme pour les autres jeux du studio, les mises à jour devraient progressivement enrichir l’AniDex.

Et pour les amateurs de chasse aux créatures rares, les Nexus Anima Chromatiques sont bien de la partie. Ils semblent toutefois beaucoup moins difficiles à obtenir que les Pokémon chromatiques. Le jeu reprend d’ailleurs plusieurs ingrédients qui ont fait le succès de la licence de Game Freak, à commencer par l’aspect collection et la constitution d’une équipe pour les combats. Pour les capturer, vous disposez d’un item spécifique diviser en trois catégories et que l’on peut mettre en parallèle avec les traditionnels « Super Ball », « Hyper Ball » et « Master Ball ». Certains Nexus Anima peuvent également servir de monture ou mettre leurs capacités au service de l’exploration. Selon les créatures, il est ainsi possible de planer, de se propulser dans les airs ou encore d’utiliser des compétences spécifiques durant certaines quêtes.

L’une d’elles nous demandait par exemple d’aveugler temporairement un PNJ afin de franchir discrètement un balcon. D’autres capacités sont beaucoup plus insolites, comme celle permettant simplement de faire un câlin à son Biznounours. Dans sa globalité, cette bêta donne toutefois le sentiment d’une production encore légèrement en retrait par rapport aux autres licences majeures de HoYoverse, voire à certains concurrents ayant repris sa formule. Ce constat se ressent particulièrement durant les phases d’exploration, dont les animations rappellent davantage Honkai: Star Rail sortie en 2023. Les déplacements manquent ainsi d’impact et de fluidité.

On salue néanmoins la traduction française qui semble avoir des efforts pour dénicher des noms bien inspirés en accord avec le design et les capacités de chaque créature. Nous avons par exemple Charolait, Fricaélan ou encore Koaddict.

« L’auto-non » ?

Le gros point de friction qui risque de rebuter énormément de fans de l’entreprise chinoise réside dans le gameplay d’auto-battler qui occupe une place majeure. Certes, des titres comme Teamfight Tactics ont largement prouvé que le genre pouvait rencontrer un immense succès, toutefois le genre reste assez niche chez nous. A voir si la patte Hoyoverse suffira à séduire suffisamment de monde.

Avant chaque affrontement, on constitue son équipe d’Anima en choisissant leur position sur une grille et en construisant des synergies entre leurs Aspects et leurs Traits. Une fois le combat lancé, les unités agissent de manière autonome : elles se déplacent, attaquent, génèrent de l’énergie et déclenchent leurs compétences sans intervention directe de votre part.

Toute la profondeur du gameplay repose donc sur la composition d’équipe. Chaque Anima possède un Plan (Force, réalité, satiété) et un Trait qui, combinés avec ceux de ses alliés, débloquent des bonus de plus en plus puissants à mesure que certains seuils sont atteints. Le placement joue également un rôle central afin de protéger ses attaquants à distance ou exposant astucieusement ses tanks.

Le seul moyen d’intervenir durant un affrontement est par la biais des Eidos, autrement dit les personnages à récupérer sur les bannières. Vous pouvez en équiper trois dans votre équipe. Ceux-ci peuvent intervenir via leur capacité spéciale qui se charge avec le temps et déclenches les fameuses animations d’attaques ultimes, certaines sont offensives et d’autres plus utilitaire en apportant du soin ou des bouclier. De plus, les Eidos apportent un autre bonus à vos créature en fonction du Plan associé. Enfin, le troisième et dernier passif est associé au Nexus Anima signature de l’Eidos.

Ainsi avec l’apport régulier en personnage et en Nexus Anima, la profondeur stratégique va indéniablement s’intensifier au fur et à mesure des mises à jours. Honkai Nexus Anima propose également une sorte « d’Univers Simulé » (le mode phare d’Honkai Star Rail) qui permet de renforcer notre équipe au fil des combats en achetant des améliorations et d’utiliser des objets.

Monétisation et invocations : l’ami des « free to play » ?

Heureusement, afin de varier les plaisirs, le jeu propose plusieurs mini-jeux dans lesquels on contrôle directement les Nexus Anima. Nous avons notamment pu essayer une activité qui rappelle fortement Crazy Taxi, ainsi qu’un autre défi consistant à semer un maximum de destruction dans une pièce avant la fin du temps imparti. On retrouve également un système de gestion de commerces, une activité annexe devenue presque incontournable dans les gachas HoYoverse.

Étant donné que le jeu est encore en phase de bêta fermée, rien n’est définitivement arrêté concernant la monétisation ou l’équilibrage de son modèle free-to-play. Nous ne connaissons par exemple toujours pas les taux d’obtention des différentes bannières. Il est néanmoins déjà possible de dégager quelques grandes tendances.

La structure reprend très largement celle des autres productions du studio comme Genshin Impact. Les Eidos disposent d’une bannière permanente, tandis que les futures mises à jour introduiront régulièrement de nouveaux personnages limités via leurs propres bannières événement. Les Nexus Anima bénéficient eux aussi d’une bannière permanente et jouent un rôle comparable à celui des armes dans les autres jeux de HoYoverse.

Concrètement, il est possible de capturer gratuitement tous les Nexus Anima quatre étoiles directement en jeu. En revanche, les Nexus Anima cinq étoiles semblent exclusivement obtenables via les bannières ou certaines récompenses d’événements.

C’est précisément sur ce point que subsiste notre principale inquiétude. Chaque Eidos possède en effet un Nexus Anima signature avec lequel il est naturellement conçu pour fonctionner. Pour les personnages cinq étoiles, réunir le duo risque donc de demander une bonne dose de chance. Contrairement aux armes, pour lesquelles il existe généralement des alternatives plus accessibles, le caractère unique de chaque créature soulève davantage de questions concernant l’équilibre économique du jeu. À moins que HoYoverse ne compense cela par des taux d’obtention généreux ou un système de garantie suffisamment avantageux.

L’autre interrogation concerne l’importance accordée à la diversité de votre collection de Nexus Anima. Nous espérons que le jeu ne poussera pas les joueurs à entraîner un trop grand nombre de créatures simultanément. Le coût en ressources nécessaire pour améliorer aussi bien les Nexus Anima que les Eidos pourrait rapidement devenir ingérable à la longue. L’équilibrage entre les différents Plans constituera donc un enjeu majeur sur le long terme, en particulier pour les joueurs préférant se spécialiser dans une poignée de créatures plutôt que d’entretenir une collection extrêmement variée.

Honkai: Nexus Anima, HoYoverse ne cherche pas à copier Pokémon, mais à réinvente la formule de la collection de créatures à travers un auto-battler stratégique taillé pour le genre « gacha game ». Entre un univers prometteur, un bestiaire attachant et une profondeur de gameplay qui devrait s’enrichir au fil des mises à jour, le studio pose des bases solides pour une nouvelle licence capable de trouver son public. Reste que plusieurs interrogations demeurent. L’exploration paraît encore en retrait par rapport aux standards habituels de HoYoverse, le gameplay automatisé risque de diviser, et le modèle économique devra prouver qu’il ne pénalisera pas lourdement les joueurs free-to-play. Cette bêta laisse donc une impression encourageante, mais il faudra attendre la version finale pour savoir si Honkai: Nexus Anima peut réellement devenir le prochain phénomène du studio.