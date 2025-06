Warner Bros Games est fragmenté en quatre divisions centrées sur Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat et DC

Quatre divisions mais seulement trois patrons

Le site Variety rapporte aujourd’hui que Warner Bros Games est en pleine restructuration, comme sa maison-mère. Désormais, le groupe gaming sera divisé en quatre divisions qui sont centrées sur les grandes licences du catalogue de Warner Bros, à savoir Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat, et l’univers DC.

Zaslav avait déjà indiqué que le groupe allait maintenant travailler davantage sur ces licences, mais la création de divisions uniquement dédiées à cela accélère le rythme et prouve que Warner Bros Games ne devrait plus trop s’aventurer ailleurs.

À la tête de chaque division, on retrouve plusieurs noms. C’est Yves Lachance de Warner Bros Games Montréal qui va gérer la division des jeux Harry Potter et Game of Thrones. Shaun Himmerick, de NetherRealm Studio, hérite des divisions DC et Mortal Kombat. Enfin, Steven Flenory de Warner Bros New York prend la place de vice-président concernant les services, la technologie, l’assurance qualité, bref, tout le reste.

Encore au-dessus d’eux, J.B. Perrette est le PDG de la section jeux et streaming de tout Warner Bros. Discovery, pendant le temps où l’entreprise se nomme encore comme ça (puisqu’elle va bientôt se scinder en deux). Lui-même répond à Zaslav, mais ce sera surtout lui qui sera mis sur le devant de la scène. Il déclare :

« Notre entreprise possède certaines des plus grandes franchises au monde et nous optimisons la structure de nos équipes afin de développer des feuilles de route à long terme pour les licences et ravir les joueurs et les fans de Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat et des jeux DC. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un solide réseau de talents en développement et en technologie, et Yves, Shaun et Steven sont des leaders respectés, dotés d’une excellente expérience dans leurs domaines d’expertise respectifs. Je me réjouis de collaborer étroitement avec eux et l’équipe afin de créer les meilleurs jeux possibles pour nos franchises clés. »

Qui travaille sur quoi ?

Voir une division Game of Thrones pourra étonner dans la mesure où la licence n’est pas franchement populaire chez Warner Bros, et se contente d’être prêtée à d’autres comme avec Game of Thrones: Kingsroad ou le jeu de stratégie Game of Thrones: War for Westeros. Au sein de la division Harry Potter, on s’occupera notamment de Hogwarts Legacy 2.

Et le fait d’avoir placé un même chef pour les unités Mortal Kombat et DC n’est sans doute pas innocent, dans la mesure où NetherRealm pourrait travailler sur un Injustice 3. Quant à Rocksteady, aux dernières nouvelles, il se recentre sur un jeu Batman qui est sûrement l’une des priorités de ce Warner Bros Games nouvelle formule.