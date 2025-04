Game of Thrones Kingsroad : Notre avis sur le RPG de Netmarble qui peine à convaincre

Un bel écrin pour un contenu creux

Au premier abord, Game of Thrones Kingsroad en met plein la vue. Alimenté par Unreal Engine 5, le jeu nous plonge dans des décors somptueux où l’on reconnaît sans peine Port-Réal, Winterfell ou encore le Mur. Les jeux de lumière sont réussis, les modèles de personnages sont détaillés, et les effets climatiques ajoutent à l’immersion. Le sound design n’est pas en reste, avec des musiques dignes de la série et des bruitages travaillés. On sent que le studio voulait créer une expérience épique.

Mais très vite, le vernis craque. Le gameplay, bien que fluide, manque cruellement de profondeur. On choisit entre trois classes (chevalier, mercenaire ou assassin), mais les différences entre les styles sont minimes. Les compétences disponibles s’enchaînent sans grande stratégie, et les affrontements manquent de réalisme : les coups n’ont aucun impact, donnant l’impression de se battre avec des nouilles en mousse. Les animations, notamment lors des déplacements en diagonale ou à cheval, sont rigides et parfois risibles. À ce niveau-là, même un RPG mobile de 2015 fait mieux.

Kingsroad est vendu comme une expérience coopérative, mais la réalité est bien moins enthousiasmante. Seules certaines zones du jeu peuvent être parcourues à plusieurs, et il faudra souvent payer une monnaie premium pour y accéder. Le matchmaking est lent et parfois bancal, réunissant des joueurs de niveaux très inégaux. Résultat : l’expérience multi manque d’équilibre, et les sessions en coop se terminent souvent en frustration plutôt qu’en glorieux combats collectifs.

L’évolution du personnage repose sur trois arbres de talents assez classiques (attaque, défense, soutien), mais la personnalisation reste superficielle. Le loot est présent, mais là encore, pas de miracle : votre équipement a beau changer vos statistiques, il ne modifie en rien l’apparence de votre héros. De quoi frustrer les amateurs de transmog et de personnalisation visuelle.

Côté narration, l’intrigue se déroule pendant la quatrième saison de la série et met en scène un nouveau protagoniste, héritier de la maison Tyre. Si l’idée d’intégrer un personnage original est louable, l’exécution manque de saveur. Le scénario est linéaire, sans surprise, et les dialogues n’ont ni la verve ni la tension politique qui faisaient la force de la série. Les quelques options de dialogue disponibles sont purement cosmétiques : elles n’ont quasiment aucun impact sur l’histoire.

Les fans de l’univers y verront sans doute un certain plaisir à croiser des figures célèbres ou à explorer les lieux emblématiques, mais pour les amateurs de récits complexes et de rebondissements à la « Red Wedding« , la déception sera à la hauteur des attentes.

Microtransactions et frustrations

Et que dire de la monétisation, si ce n’est qu’elle est omniprésente et pesante ? Même en accès anticipé (payant !), le jeu multiplie les incitations à sortir la carte bleue. Faire revivre son personnage, voyager rapidement, accéder à des zones ou simplement récupérer de l’énergie : tout ou presque est monnayé. Le système repose sur une combinaison de monnaies virtuelles qui rendent la progression fastidieuse sans paiement.

En résumé, Game of Thrones Kingsroad adopte tous les travers du free-to-play mobile, tout en prétendant être un RPG à part entière sur PC. Entre le grind éreintant, les limites d’énergie, les accès bloqués derrière un paywall et le manque de contenu vraiment engageant, difficile de s’attacher à cet avatar de Westeros.

Game of Thrones Kingsroad n’est pas foncièrement mauvais, mais il n’est pas à la hauteur de son nom. Joli en surface mais pauvre en profondeur, il souffre d’une mécanique de jeu banale, d’une narration creuse et d’une politique de monétisation agressive. Si vous êtes fan de la licence, vous pourriez y trouver un intérêt visuel ou nostalgique. Mais pour un vrai jeu de rôle dans l’univers de Westeros, il faudra encore patienter.