Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a sorti son ultime mise à jour, le support du jeu prend fin

À court de sang neuf

Le 10 juin dernier, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a accueilli son ultime DLC avec The Flower & the Flame, dans lequel on incarne Ysabella le temps d’une aventure inédite offrant une nouvelle perspective sur le scénario du jeu ainsi que sur ce personnage. L’arrivée de ce DLC coïncidait également avec la mise à jour estivale du jeu, qui est quant à elle gratuite. Celle-ci ajoute notamment un mode Photo, un mode noir et blanc, ou encore des ajustements pour ce qui est des combats, surtout avec des armes à feu.

Ce que l’on retiendra aussi, c’est que cette mise à jour est la dernière prévue pour Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, du moins la dernière qui ajoutera du contenu. Le studio dit maintenant laisser le jeu entre les mains de la communauté :

« Ce fut un véritable plaisir de partager cette aventure avec vous, et même si le développement est maintenant terminé, nous savons que le projet continuera d’exister grâce à la communauté. Nous avons hâte de découvrir les mods que vous ajouterez, ainsi que vos créations artistiques, vos fictions, vos streams et vos vidéos. »

C’est donc la fin d’un projet douloureux, qui n’a pas réussi à être à la hauteur des attentes après une production bien trop chaotique.