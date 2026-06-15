Les sorties jeux vidéo de la semaine du 15 juin (The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Maseylia: Echoes of the Past…)
La période estivale des conférences est maintenant derrière nous, ce qui veut dire que le rythme des sorties jeux vidéo devrait considérablement ralentir à l’exception de quelques temps forts durant cet été. Cette semaine, vous constaterez qu’on est plutôt sur une semaine creuse, avec peu de jeux à découvrir, le temps de vous laisser rattraper votre backlog.
Les sorties de la semaine
On ne va pas se mentir, cette semaine est relativement calme en ce qui concerne les nouvelles sorties jeux vidéo, étant donné que l’on compte pas mal de portages dans cette liste déjà bien réduite.
Chez Square Enix, on notera tout de même l’arrivée de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, nouvel action-RPG en HD-2D qui prend cette fois-ci le pari de ne pas présenter des combats au tour par tour, mais de l’action en temps réel. On regardera aussi avec attention la sortie de Maseylia: Echoes of the Past, metroidvania français que vous avez peut-être découvert lors de nos AG French Direct.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à retenir cette semaine :
15 juin
16 juin
- Copa City (PC, PS5, Xbox Series)
17 juin
- Pokémon Champions (iOS, Android)
18 juin
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- R-Type Tactics I • II Cosmos (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- and Roger (Switch 2, iOS, Android)
- Observer: System Redux (Switch 2)
19 juin
- Maseylia: Echoes of the Past (PC)
- EA Sports UFC 6 (PC, PS5, Xbox Series)