La mise à jour finale d’Assassin’s Creed Shadows est présentée en vidéo avec un nouveau mode de jeu à la clé

Une dernière quête attend le duo

Au programme de cette ultime mise à jour d’Assassin’s Creed Shadows, une nouvelle quête qui mettra définitivement fin aux aventures de Naoe et Yasuke. Ici, le duo va se confronter à une autre paire de guerriers, nommée la Croix noire. Ces deux ennemis viennent de loin en s’en vont traquer nos protagonistes, pas seulement pour tous les Templiers assassinés depuis le début de l’aventure. Pour accéder à cette nouvelle quête, il faudra avoir terminé le jeu ainsi que les autres missions sorties après le lancement, mais vous n’aurez pas besoin d’avoir acheté Traque sur Awaji.

De plus, cette mise à jour propose un nouveau mode de jeu avec les Domaines. Vous irez combattre dans des arènes très spéciales avec un défi qui promet d’être relevé, vous obligeant à bien faire attention à l’équipement que vous portez et aux améliorations que vous allez obtenir au fur et à mesure. En réussissant ces challenges, vous obtiendrez des skins exclusifs, qui ne peuvent pas être obtenus ailleurs.

Enfin, de nouveaux événements seront disponibles dans le HUB Animus avec des costumes inédits à débloquer, comme celui d’Edward Kenway pour fêter la sortie d’Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, sauf sur la version Switch 2 de Shadows, étant donné que le remake du quatrième épisode ne sortira pas sur la console de Nintendo.

Cette mise à jour 1.1.1 d’Assassin’s Creed Shadows sera disponible dès demain, le 16 juin, sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Le patch note complet est à lire sur le site officiel du jeu.