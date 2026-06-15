Satya Nadella insiste sur le fait de rendre XBOX rentable après beaucoup d’investissement

L’argent magique a ses limites

Le grand manitou de Microsoft a pris la parole à ce sujet lors d’un entretien chez le New York Times (via son podcast Hard Fork), où il a naturellement été interrogé sur l’état de XBOX, entre 14 questions autour de l’IA. Il a alors répété que XBOX devait trouver le moyen d’être davantage viable d’un point de vue économique, surtout après tous les milliards dépensés dans cette branche :

« Pour nous, le challenge est de nous demander de quelle manière nous pouvons innover à la fois sur le hardware et dans nos jeux dans ce monde, et que ce soit viable économiquement. […] Nous avons beaucoup investi. Personne ne peut accuser Microsoft de ne pas avoir investi durant ces 25 dernières années. Maintenant, nous devons transformer cela en un business durable qui donnera accès à l’une des meilleures sources de divertissement. Cela étant dit, le problème que nous avons est que nous n’avons pas assez monétisé ce business. En réalité, nous l’avons davantage subventionné. Il y a plus de monétisation des jeux XBOX chez YouTube que chez Microsoft. Cela ne veut pas dire que l’on se dirige vers des choses qui ne seraient pas naturelles pour nous. Nous voulons faire ce qui est notre job, à savoir développer des bons jeux, du bon hardware, mais nous devons le faire d’une manière qui soit pérenne économiquement parlant. »

Un discours qui, là encore, semble préparer le terrain pour les gros changements qui sont envisagés chez XBOX, qui commenceront sans doute par une restructuration d’ici quelques semaines. On comprend surtout que Microsoft est peut-être las d’investir de manière illimitée dans sa branche gaming, et qu’il est désormais plus que temps que celle-ci devienne un peu plus porteuse.