The Blood of Dawnwalker devrait avoir droit à quelques DLC gratuits selon Rebel Wolves

La méthode The Witcher 3

Rebel Wolves veut répliquer la même stratégie que celle employée par CD Projekt Red lors de la sortie de The Witcher 3. Le RPG polonais avait eu droit à quelques DLC bonus gratuits avant l’arrivée de sa première extension, et Rebel Wolves compte faire de même avec The Blood of Dawnwalker. C’est du moins ce qu’affirme Konrad Tomaszkiewicz, PDG du groupe, auprès de PAP Biznes (relayé par MP1st). L’ancien réalisateur de The Witcher 3 précise que des « petits » DLC gratuits sortiront pour The Blood of Dawnwalker, même si le calendrier autour de ce contenu n’est pas encore tout à fait clair :

« Quant à la question de savoir si ces DLC seront disponibles immédiatement ou non, nous avons récemment entamé des discussions à ce sujet afin d’établir une feuille de route et un calendrier pour ces contenus supplémentaires gratuits, mais aucune décision n’a encore été prise. »

Il faut sans doute s’attendre à des objets bonus offerts plutôt qu’à du contenu narratif bonus, mais tant que c’est gratuit, ce sera toujours bon à prendre. On imagine que la question d’une réelle extension n’est pas sur la table étant donné que Rebel Wolves veut plancher sur un deuxième épisode assez rapidement si les finances du groupe le permettent. Tomaszkiewicz a l’espoir de voir le titre réaliser de bonnes ventes, et ce en se basant sur le nombre de wishlists qui a dépassé les 1 500 000 selon lui. Pas mal pour une nouvelle licence, et ce trois mois avant la sortie.

The Blood of Dawnwalker sera disponible dès le 3 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.