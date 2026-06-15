Microsoft n’exclut pas l’idée de transformer XBOX en une filiale séparée, et veut davantage de Fallout et de The Elder Scrolls

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Difficile d’imaginer ce que sera XBOX dans quelques années, si ce n’est dans les mois à venir. Le groupe commence à subir de vrais changements suite à la nomination d’Asha Sharma à sa tête, et des licenciements semblent sur le point de survenir une nouvelle fois. Les choses pourraient être encore plus bouleversées si les derniers échos recueillis par le site The Information parviennent à se vérifier, puisque Microsoft serait en train de réfléchir à des tas de solutions pour rendre XBOX plus rentable, dont celle de la laisser devenir une filiale, dans laquelle d’autres investisseurs pourraient s’inviter.

fallout 76 illustration
Fallout 76

XBOX sans Microsoft ?

Le site The Information rapporte que si aucune restructuration de XBOX n’est encore déterminée, beaucoup d’options seraient sur la table. Parmi elles, celle de transformer XBOX en une filiale à part entière, qui serait encore détenue par Microsoft, mais qui serait plus indépendante (comme l’est LinkedIn, par exemple), aussi bien pour ce qui est des décisions que des finances.

L’une des autres options serait de transformer XBOX en une « coentreprise », ce qui signifierait que d’autres géants de la tech pourraient venir acheter une part du gâteau XBOX. Enfin, l’option de se séparer entièrement de XBOX ne serait pas non plus écartée.

Allez savoir ce qui serait le mieux pour l’avenir du constructeur ici. Si voir XBOX être moins dépendant des décisions de Microsoft est, sur le papier, sans doute salvateur, c’est aussi grâce à l’argent infini du groupe que cette division peut continuer d’opérer, surtout ces dernières années dans la mesure où la partie gaming du groupe n’a pas été très bon élève.

La priorité est donnée aux grosses licences

The elder scrolls vi

The Elder Scrolls VI

Ce rapport confirme aussi ce qu’Asha Sharma avait sous-entendu dans sa dernière lettre à propos des jeux maison XBOX. La nouvelle priorité serait de financer davantage les grandes licences du groupe, notamment Fallout et The Elder Scrolls, pour produire plus rapidement de nouveaux épisodes. Même chose pour Halo. Ce qui pourrait aussi dire que XBOX serait désormais moins enclin à prendre des risques sur des plus petits projets.

Pousser à la création de nouveaux Fallout et The Elder Scrolls n’est sans doute pas une mauvaise idée, mais cela met sans doute beaucoup de poids sur les épaules d’un Bethesda qui n’est pas connu pour sa grande rapidité d’exécution. The Elder Scrolls VI semble être encore très loin à l’horizon, et ne parlons pas de Fallout 5, qui nous fera encore attendre pas mal d’années. À voir si cela veut dire que XBOX placera d’autres studios sur ces licences pour des spin-offs.

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