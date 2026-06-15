Débrief : Halo VF, Xbox va faire un reset, Fable, The Wolf Among Us 2 et Mara
Comme toutes les semaines, il est l’heure de votre débrief. Si vous n’avez pas eu le temps de vous tenir informés des dernières actualités, c’est le moment de la session de rattrapage en moins de 10 minutes de vidéo.
Au programme de votre débrief, on revient sur l’actualité post-Summer Game Fest. Ou plutôt post-XBOX Games Showcase étant donné que le constructeur a occupé l’espace médiatique pendant toute la semaine, aussi bien pour ce qui est de ses jeux que pour ce qui est de sa stratégie, qui continue de faire jaser. On revient néanmoins sur d’autres sujets comme le développement de The Wolf Among Us 2 ou encore quelques dates à retenir.
Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story