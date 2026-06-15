Don’t Nod : Un rapport indique que la société française pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre 2026
Ce n’est un secret pour personne : l’industrie vidéoludique va mal dans le monde entier, y compris en France. Pour preuve, il y a quelques jours, Ubisoft a annoncé procéder à une énième vague de licenciements et, d’ici probablement la fin de la semaine, nous saurons si Midgar Studio (Edge of Memories) fermera ses portes ou non, en raison des gros soucis financiers rencontrés par sa société mère Nacon. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre entreprise tricolore est en difficulté en ce moment : Don’t Nod. En effet, malgré la commercialisation de son nouveau jeu d’aventure Aphelion fin avril dernier, elle s’est retrouvée au cœur d’un rapport spécial des commissaires aux comptes publié plus tôt ce mois-ci et dont l’existence a été relayée ce matin par le journaliste Gauthier Andres, alias « Gautoz », d’Origami. Dans celui-ci, nous apprenons notamment que la firme parisienne pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre prochain.
Une Assemblée Générale convoquée ce mercredi 17 juin
D’après ce rapport, Don’t Nod disposait d’une trésorerie d’environ 8,8 millions d’euros en date du 7 avril dernier et, à quelques semaines de la sortie d’Aphelion, avait déjà commencé à travailler sur la conception d’un nouveau jeu sobrement nommé « Projet P14 » en interne. Une situation qui, sans surprise, nécessitait de trouver des sources de financements supplémentaires, qu’elles soient internes ou externes.
Malheureusement, Tencent, actionnaire majoritaire de la société française, a refusé d’investir davantage dans celle-ci. De plus, malgré des « discussions avec certains grands acteurs du jeu vidéo », aucun accord financier un minimum structuré et concret n’a encore été signé. Dans ces circonstances, les commissaires aux comptes n’ont eu d’autre choix que de tirer la sonnette d’alarme, puisque les prévisions actuelles indiquent que l’entreprise parisienne pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre prochain.
Vogue la galère chez Don't Nod : un rapport des commissaires aux comptes alerte sur un épuisement total de la trésorerie du studio d'ici novembre.Tencent ne souhaite ni augmenter son capital, ni financer un projet, et les plans des boss ne rassurent pas. www.dontnod-bourse.com/fr/informati…
— Gauthier 'Gautoz' Andres 🔜 GAME CAMP (@gautoz.cool) 2026-06-15T08:38:59.211Z
Notez que, si la publication de ce rapport n’a pas vocation à affirmer que Don’t Nod va faire banqueroute du jour au lendemain, elle rappelle tout de même que la situation dans laquelle se trouve la firme dirigée par Oskar Guilbert est particulièrement précaire. Qui plus est, les options à sa disposition pour renflouer ses caisses dépendent grandement du succès d’Aphelion, dont les retours étaient assez mitigés au lancement, et de sa capacité à financer le développement de son Projet P14. D’ailleurs, la production de ce dernier pourrait être rapidement chamboulée, au point de voir ses ambitions être revues à la baisse et sa commercialisation avancée plus tôt en 2027.
Reste maintenant à savoir quelles décisions seront prises en interne afin d’assurer un avenir à Don’t Nod, au moins à court terme. Nous ne devrions pas avoir à attendre très longtemps pour les découvrir car une Assemblée Générale aura lieu ce mercredi 17 juin au siège social de la société française. À suivre…