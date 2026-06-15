Don’t Nod : Un rapport indique que la société française pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre 2026

Une Assemblée Générale convoquée ce mercredi 17 juin

D’après ce rapport, Don’t Nod disposait d’une trésorerie d’environ 8,8 millions d’euros en date du 7 avril dernier et, à quelques semaines de la sortie d’Aphelion, avait déjà commencé à travailler sur la conception d’un nouveau jeu sobrement nommé « Projet P14 » en interne. Une situation qui, sans surprise, nécessitait de trouver des sources de financements supplémentaires, qu’elles soient internes ou externes.

Malheureusement, Tencent, actionnaire majoritaire de la société française, a refusé d’investir davantage dans celle-ci. De plus, malgré des « discussions avec certains grands acteurs du jeu vidéo », aucun accord financier un minimum structuré et concret n’a encore été signé. Dans ces circonstances, les commissaires aux comptes n’ont eu d’autre choix que de tirer la sonnette d’alarme, puisque les prévisions actuelles indiquent que l’entreprise parisienne pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre prochain.

Vogue la galère chez Don't Nod : un rapport des commissaires aux comptes alerte sur un épuisement total de la trésorerie du studio d'ici novembre.Tencent ne souhaite ni augmenter son capital, ni financer un projet, et les plans des boss ne rassurent pas. www.dontnod-bourse.com/fr/informati… — Gauthier 'Gautoz' Andres 🔜 GAME CAMP (@gautoz.cool) 2026-06-15T08:38:59.211Z

Notez que, si la publication de ce rapport n’a pas vocation à affirmer que Don’t Nod va faire banqueroute du jour au lendemain, elle rappelle tout de même que la situation dans laquelle se trouve la firme dirigée par Oskar Guilbert est particulièrement précaire. Qui plus est, les options à sa disposition pour renflouer ses caisses dépendent grandement du succès d’Aphelion, dont les retours étaient assez mitigés au lancement, et de sa capacité à financer le développement de son Projet P14. D’ailleurs, la production de ce dernier pourrait être rapidement chamboulée, au point de voir ses ambitions être revues à la baisse et sa commercialisation avancée plus tôt en 2027.

Reste maintenant à savoir quelles décisions seront prises en interne afin d’assurer un avenir à Don’t Nod, au moins à court terme. Nous ne devrions pas avoir à attendre très longtemps pour les découvrir car une Assemblée Générale aura lieu ce mercredi 17 juin au siège social de la société française. À suivre…