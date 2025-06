Warner Bros Discovery se sépare en deux entités, Warner Bros Games ira sous la supervision de celle gérée par David Zaslav

Une fusion qui n’a pu tenir que quelques années

Voilà plusieurs années que le groupe Warner Bros est devenu ingérable et enchaîne les mauvaises nouvelles en dehors de rares victoires au box-office et quelques jeux événements comme Hogwarts Legacy. L’un des événements qui a le plus participé à mettre le groupe dans le boxon dans lequel il se trouve est la fusion entre Warner Bros et Discovery, qui ne s’est pas passée de manière aussi fluide qu’espérée par David Zaslav.

Cette fusion a tellement été chaotique que Warner Bros a décidé de se scinder à nouveau en deux, avec d’un côté le groupe Streaming and Studios, et de l’autre Global Networks.

C’est surtout la première qui nous intéresse ici, puisque la seconde concerne les secteurs d’activités que sont le sport, la télévision et tout ce qui va sous le giron Discovery. Streaming and Studios comporte quant à elle HBO, DC Studios ou encore Warner Bros Games. Et c’est justement David Zaslav qui va gérer toute cette division Streaming and Studios, qui n’est pas encore le nom définitif de cette nouvelle entreprise. Si Warner Bros se sépare en deux, c’est surtout une stratégie financière pour éponger plus facilement quelques dettes, sans que l’on sache encore laquelle des deux entités héritera de la plus lourde des factures (on mise sur Global Networks puisqu’elle n’embarque aucune marque forte du groupe).

Derrière ce micmac, c’est l’avenir de Warner Bros Games qui peut inquiéter. La division n’a pas apporté des bons résultats ces derniers temps, et maintenant que David Zaslav est en contact plus direct avec Warner Bros Games, il y a de quoi craindre de nouvelles coupes budgétaires et des décisions discutables chez eux. La stabilité n’est donc pas pour demain et en dehors d’un Hogwarts Legacy 2, du nouveau jeu Batman de Rocksteady et d’un potentiel Injustice 3, difficile de savoir si le groupe pourra sortir autre chose dans les prochaines années.