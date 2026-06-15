Naoki Hamaguchi partage le secret derrière le temps de développement assez court pour Final Fantasy VII Revelation

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Certes, le projet de remake de Final Fantasy VII a mis du temps à se concrétiser. Mais une fois Final Fantasy VII Remake sorti, les choses se sont rapidement enchaînées, et la fin de la trilogie est maintenant à l’horizon avec une sortie en 2027, sept ans après le premier remake. Ce qui, à l’échelle de l’industrie des AAA, est finalement assez peu. Même à l’échelle de Square Enix lui-même, et ça, les fans de Kingdom Hearts pourront vous en parler. Si Revelation sort seulement trois ans après Rebirth, c’est parce que l’éditeur a employé une manière de faire peu commune dans l’industrie.

Final Fantasy VII Revelation

Square Enix peut déjà tirer de (bonnes) leçons de cette trilogie

Naoki Hamaguchi, réalisateur de Final Fantasy VII Revelation, fait en ce moment le tour des médias pour parler du dernier jeu de la trilogie qui serait déjà complété, et qui entrerait dans sa phase de peaufinage. Ce dernier épisode arrivera donc trois ans seulement après Final Fantasy VII Rebirth, et ça, Square Enix le doit à plusieurs facteurs. D’une part, les trois jeux partagent énormément d’assets en commun, et l’éditeur a eu l’intelligence de ne pas changer de moteur entre-temps . Passer de l’Unreal Engine 4 au 5 aurait sans doute rallongé le calendrier.

Mais surtout, 95% de l’équipe qui a travaillé sur Rebirth œuvre aussi sur Revelation. C’est ce que le réalisateur indique dans une interview chez Bloomberg, dans laquelle il indique aussi que la vision pour cette trilogie était claire dès le départ, et n’a pas changé en cours de route :

« Nous n’avons jamais dévié de notre trajectoire après avoir défini l’approche souhaitée. Heureusement, les membres de l’équipe m’ont fait entièrement confiance et ont adhéré aux directives que je leur ai présentées. Je pense que nous avons réussi à instaurer cette confiance mutuelle et à nous engager pleinement à terminer ces jeux. Je leur suis extrêmement reconnaissant de m’avoir fait confiance et de m’avoir accompagné jusqu’au bout. Le second facteur est la fidélité de notre équipe de développement, qui est restée impliquée tout au long de la trilogie. L’avantage, c’est que chacun sait naturellement ce qu’il a à faire. Chez Square Enix, la plupart du temps, lorsque le développement d’un titre se termine, l’équipe est dissoute. Même pour passer à un autre titre, il faut recommencer à zéro : réunir les membres de l’équipe et définir les rôles de chacun. Le grand avantage de la série Final Fantasy VII Remake, c’est que nous n’avons jamais eu à passer par ce processus, la transition a donc été extrêmement rapide. »

Une façon de faire qui a déjà été employée pour le passage de Remake à Rebirth, et qui semble donc porter ses fruits. Il y a sans doute ici une leçon à tirer pour une partie de l’industrie, un exemple à suivre (comme pour CD Projekt Red qui souhaite réaliser une trilogie The Witcher dans le même laps de temps). Même pour Square Enix, puisque Hamaguchi reconnaît que l’éditeur n’a pas pour habitude de faire cela :

« Je pense que c’est un point dont nous devrions tenir compte en tant qu’entreprise, pour les futurs projets. Car cela a apporté de vrais bénéfices pour ce qui est du temps de réalisation et d’efficacité du développement. »

Il reste pragmatique en indiquant que cette solution ne peut pas être employée à chaque fois, même s’il aimerait travailler avec cette même équipe pour son prochain projet. Ce dernier est encore indéfini, et s’il n’exclut pas l’idée de travailler sur un autre Final Fantasy, pas question de se relancer dans un remake :

« [Mon prochain projet] ne sera pas un remake ! En tant qu’équipe, je pense qu’il y a une opportunité de travailler sur un projet plus modeste, comme un titre AA, un nouveau Final Fantasy ou même une nouvelle licence AAA. Je pense que toutes ces options seraient bonnes. »

Avant de penser à la suite, les regards sont braqués vers Final Fantasy VII Revelation, qui sortira au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Date de sortie : N/C

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