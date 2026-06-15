Capcom retire de la vente l’édition Deluxe de Dragon’s Dogma 2 ainsi qu’une majeure partie de ses microtransactions

Capcom fait le ménage dans ses DLC

Capcom a informé du retrait prochain de l’édition Deluxe de Dragon’s Dogma 2, histoire de faire de l’ordre dans ses plans avant la sortie de l’extension Dark Arisen. Dès le 25 juin prochain, vous ne pourrez plus l’acheter, au même titre que la plupart des DLC du jeu, comme les cristaux de faille à acheter ainsi que les Pierres de Réveil. L’intégration de ces objets avait provoqué de fortes réactions au sein de la communauté, et les voir aujourd’hui disparaitre ne créera sans doute pas trop d’émoi. Si vous possédez déjà certains autres DLC, ils ne vous seront pas retirés.

De plus, le « Matériel de camp d’explorateur » et le pack « Musique et sons » seront quant à eux toujours proposés à la vente. Capcom prévient également qu’à compter de cette date, le jeu de base Dragon’s Dogma 2 recevra une réduction permanente, sans pour autant que l’on connaisse le nouveau prix (mais mieux vaut éviter d’acheter le jeu d’ici là). Ce qui parait normal dans la mesure où Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sera sans doute vendu plein tarif dès son arrivée le 9 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.