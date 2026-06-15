Le Souls-like The Relic: First Guardian sortira au cœur de l’été, d’abord sur PC et PS5 avant d’arriver sur Xbox et Switch 2

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Faux départ pour The Relic: First Guardian. Le Souls-like de Project Cloud Games prévoyait dans un premier temps d’arriver le mois dernier, mais le studio a finalement pris la décision de retarder sa sortie à cet été pour peaufiner l’expérience, et, au passage, éviter les autres sorties de mai qui étaient assez nombreuses. Le titre donne aujourd’hui de ses nouvelles avec une nouvelle date de sortie, même si celle-ci ne concerne que deux plateformes sur les quatre visées.

The Relic: First Guardian

Un peu plus de retard sur Xbox Series et Switch 2

Cet été promet d’être plus riche que les autres années étant donné que quelques sorties jeux vidéo commencent à s’entasser. Il faudra désormais rajouter The Relic: First Guardian à votre calendrier, du moins si vous êtes en quête d’action-RPG exigeants, clairement inspirés par les jeux du même type made in From Software.

Le titre nous montre aujourd’hui quelques images de gameplay dans cet univers assez sombre, où vous voyagerez pour tenter de retrouver les morceaux d’une relique brisée qui peut protéger le monde de sa destruction.

Project Cloud Games nous informe dans le même temps qu’il a fixé une date de sortie pour son jeu, même si cela se fera en deux temps. Vous pourrez donc jouer à The Relic: First Guardian dès le 31 juillet… du moins si vous comptez acheter le jeu sur PC ou sur PlayStation 5. Le jeu est bel et bien encore prévu sur Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2, mais le studio indique que ces versions demanderont encore un peu plus de temps. Pas trop non plus, puisqu’a priori, elles devraient elles aussi sortir dans le courant de l’été, donc en août ou début septembre en somme.

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Jaquette de The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
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Date de sortie : 31/07/2026

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