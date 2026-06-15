Electronic Arts dévoile les contours d’un programme qui a pour but de « mieux » intégrer la pub dans ses jeux

À deux doigts de proposer une pub à la mi-temps

Electronic Arts ne s’est jamais réellement privé d’intégrer de la publicité dans ses jeux, surtout ses jeux de sports. Mais l’éditeur va aujourd’hui un peu plus loin en dévoilant son programme EA Advertising, décrit comme « une nouvelle plateforme qui transforme la façon dont les marques interagissent avec leur public grâce à des expériences numériques et réelles à travers son portfolio de jeux ».

Le but est de proposer de la publicité de manière un peu plus « vivante » (d’accord, ce n’est pas le bon terme) avec des placements publicitaires en temps réel. Autrement dit, imaginez un peu plus de panneaux publicitaires dans les stades d’EA Sports FC, par exemple. Avec toutes les pincettes possibles et par toutes les pirouettes du monde, l’éditeur tente de nous rassurer en indiquant qu’il n’est pas question de gêner l’expérience utilisateur :

« Cela offre aux marques une réelle opportunité de s’impliquer de manière à apporter une valeur ajoutée et à respecter l’expérience des joueurs, tout en préservant l’authenticité des univers créés par nos équipes. Grâce à EA Advertising, nous aidons les marques à participer à ces moments de façon pertinente et adaptée aux joueurs. »

Mais EA veut aussi « gamifier » cette pub, avec par exemple des défis in-game qui pourraient être récompensés par des skins, comme EA Sports FC et Battlefield 6 l’ont déjà fait avec Red Bull. D’autres mesures de ce genre sont déjà en place sur d’autres jeux de sports de l’éditeur, à l’image d’EA Sports College Football et son partenariat avec VISA. Bref, ce n’est que le début, puisque ce communiqué est surtout un appel vers d’autres marques qui voudraient avoir accès au public très large touché par les jeux EA.