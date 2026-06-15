Electronic Arts dévoile les contours d’un programme qui a pour but de « mieux » intégrer la pub dans ses jeux

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Electronic Arts a beau avoir été racheté par un trio d’investisseurs dont le PIF, le fonds d’investissement richissime du gouvernement d’Arabie saoudite, l’éditeur a encore des dettes à éponger. Beaucoup de dettes, puisqu’en septembre 2025, on parlait de 20 milliards de dollars à rembourser. Alors chaque billet vert est bon à prendre pour le pauvre petit ex-artisan, qui a aujourd’hui envie d’exploiter un peu plus le filon de la publicité dans le jeu vidéo.

EA Sports FC 26 verse déjà dans la pub du genre

À deux doigts de proposer une pub à la mi-temps

Electronic Arts ne s’est jamais réellement privé d’intégrer de la publicité dans ses jeux, surtout ses jeux de sports. Mais l’éditeur va aujourd’hui un peu plus loin en dévoilant son programme EA Advertising, décrit comme « une nouvelle plateforme qui transforme la façon dont les marques interagissent avec leur public grâce à des expériences numériques et réelles à travers son portfolio de jeux ».

Le but est de proposer de la publicité de manière un peu plus « vivante » (d’accord, ce n’est pas le bon terme) avec des placements publicitaires en temps réel. Autrement dit, imaginez un peu plus de panneaux publicitaires dans les stades d’EA Sports FC, par exemple. Avec toutes les pincettes possibles et par toutes les pirouettes du monde, l’éditeur tente de nous rassurer en indiquant qu’il n’est pas question de gêner l’expérience utilisateur :

« Cela offre aux marques une réelle opportunité de s’impliquer de manière à apporter une valeur ajoutée et à respecter l’expérience des joueurs, tout en préservant l’authenticité des univers créés par nos équipes. Grâce à EA Advertising, nous aidons les marques à participer à ces moments de façon pertinente et adaptée aux joueurs. »

Mais EA veut aussi « gamifier » cette pub, avec par exemple des défis in-game qui pourraient être récompensés par des skins, comme EA Sports FC et Battlefield 6 l’ont déjà fait avec Red Bull. D’autres mesures de ce genre sont déjà en place sur d’autres jeux de sports de l’éditeur, à l’image d’EA Sports College Football et son partenariat avec VISA. Bref, ce n’est que le début, puisque ce communiqué est surtout un appel vers d’autres marques qui voudraient avoir accès au public très large touché par les jeux EA.

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Jaquette d'EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
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Date de sortie : 26/09/2025

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Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

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