Warhammer Classics ramène une vingtaine de jeux sur Steam, avec des classiques sortis les 30 dernières années

Warhammer joue la carte de la préservation

C’est une soirée qui fera plaisir pour les fans de Warhammer : En partenariat avec Games Workshop, SNEG vient d’annoncer Warhammer Classics, un label dédié à la préservation des jeux vidéo classiques. Ce n’est donc pas une compilation, mais bien un programme qui vise à préserver certaines productions afin d’assurer qu’elle reste accessible au plus grand nombre.

Une excellente initiative, qui en profite à la fois pour faire revenir une douzaine de titres estampillés Warhammer qui avait disparus de Steam, tout en sortant sept jeux qui eux, n’étaient jamais arrivés sur la plateforme de Valve. On pense notamment à Final Liberation ou encore Shadow of the Horned Rat, qui certes, avaient déjà fait un retour sur GOG, mais pas disponibles sur Steam, comme ce fût le cas pour Man O’War Corsair. Certains fans avaient aussi remarqué le retour de Warhammer Quest 2: The End Times il y a quelques jours.

Au-delà de (r)amener certains titres sur le devant de la scène sur Steam, cette initiative veut avant tout « sauvegarder cet héritage pour les générations futures ». Warhammer Classics n’est donc pas qu’une excuse pour ressortir des jeux sur Steam, il s’agit surtout d’un programme pour garantir leur accès à plus long terme. C’est d’ailleurs pourquoi certains titres de la liste suivant était toujours disponible sur Steam et sont simplement rajoutés dans cette promesse de préservation des jeux :

Warhammer: Shadow of the Horned Rat

Final Liberation: Warhammer Epic 40,000

Warhammer 40,000: Chaos Gate

Warhammer 40,000: Rites of War

Warhammer: Dark Omen

Warhammer 40,000: Fire Warrior

Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition

Space Hulk

Space Hulk: Ascension

Warhammer 40,000: Armageddon

Warhammer 40,000: Sanctus Reach

Talisman: Horus Heresy

Talisman: Digital Classic Edition (4th Edition)

Talisman: Origins

Man O’ War: Corsair – Warhammer Naval Battles

Warhammer Quest 2: The End Times

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion

Warhammer Underworlds – Shadespire Edition

Dawn of War – Anniversary Edition

Dawn of War 2 – Anniversary Edition

Chainsaw Warrior

Chainsaw Warrior: Lords of Night

Dark Future: Blood Red States

Space Hulk : Tactics

Battlefleet Gothic: Armada

Blood Bowl: Chaos Edition

Blood Bowl 2: Legendary Edition

Pour fêter ça, l’éditeur a tout regroupé sur une page Steam, incluant quelques promotions pour récupérer les jeux qui vous manquaient.