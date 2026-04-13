Warhammer Classics ramène une vingtaine de jeux sur Steam, avec des classiques sortis les 30 dernières années
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Rédigé par Julien Blary
On rabâche souvent que la franchise Warhammer multiplie les adaptations en jeux vidéo. Mais il faut aussi rappeler que son univers est particulièrement vaste, et qu’il s’agit d’une licence pionnière sur PC dans les années 90. Tous ces titres n’ont pas forcément étaient mémorables mais certains ont durablement marqué les esprits des anciens joueurs et anciennes joueuses. Bonne nouvelle, de nombreux classiques reviennent.w
Warhammer joue la carte de la préservation
C’est une soirée qui fera plaisir pour les fans de Warhammer : En partenariat avec Games Workshop, SNEG vient d’annoncer Warhammer Classics, un label dédié à la préservation des jeux vidéo classiques. Ce n’est donc pas une compilation, mais bien un programme qui vise à préserver certaines productions afin d’assurer qu’elle reste accessible au plus grand nombre.
Une excellente initiative, qui en profite à la fois pour faire revenir une douzaine de titres estampillés Warhammer qui avait disparus de Steam, tout en sortant sept jeux qui eux, n’étaient jamais arrivés sur la plateforme de Valve. On pense notamment à Final Liberation ou encore Shadow of the Horned Rat, qui certes, avaient déjà fait un retour sur GOG, mais pas disponibles sur Steam, comme ce fût le cas pour Man O’War Corsair. Certains fans avaient aussi remarqué le retour de Warhammer Quest 2: The End Times il y a quelques jours.
Au-delà de (r)amener certains titres sur le devant de la scène sur Steam, cette initiative veut avant tout « sauvegarder cet héritage pour les générations futures ». Warhammer Classics n’est donc pas qu’une excuse pour ressortir des jeux sur Steam, il s’agit surtout d’un programme pour garantir leur accès à plus long terme. C’est d’ailleurs pourquoi certains titres de la liste suivant était toujours disponible sur Steam et sont simplement rajoutés dans cette promesse de préservation des jeux :
- Warhammer: Shadow of the Horned Rat
- Final Liberation: Warhammer Epic 40,000
- Warhammer 40,000: Chaos Gate
- Warhammer 40,000: Rites of War
- Warhammer: Dark Omen
- Warhammer 40,000: Fire Warrior
- Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition
- Space Hulk
- Space Hulk: Ascension
- Warhammer 40,000: Armageddon
- Warhammer 40,000: Sanctus Reach
- Talisman: Horus Heresy
- Talisman: Digital Classic Edition (4th Edition)
- Talisman: Origins
- Man O’ War: Corsair – Warhammer Naval Battles
- Warhammer Quest 2: The End Times
- Legacy of Dorn: Herald of Oblivion
- Warhammer Underworlds – Shadespire Edition
- Dawn of War – Anniversary Edition
- Dawn of War 2 – Anniversary Edition
- Chainsaw Warrior
- Chainsaw Warrior: Lords of Night
- Dark Future: Blood Red States
- Space Hulk : Tactics
- Battlefleet Gothic: Armada
- Blood Bowl: Chaos Edition
- Blood Bowl 2: Legendary Edition
Pour fêter ça, l’éditeur a tout regroupé sur une page Steam, incluant quelques promotions pour récupérer les jeux qui vous manquaient.
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