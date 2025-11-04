Warhammer se la joue Vampire Survivors dans Warhammer Survivors, un nouveau jeu prévu pour 2026

Un standalone qui devrait faire des heureux

Avec Warhammer Survivors, vous prenez l’univers de Warhammer, puis le concept de Vampire Survivors, et vous voilà face à un mélange dangereusement addictif, avec la recette d’un jeu qui peut rencontrer un beau succès. Auroch Digital, à qui l’on doit Warhammer 40,000: Boltgun, a annoncé ce nouveau titre aujourd’hui, qui est développé en partenariat avec poncle, histoire de montrer qu’il est une « copie officielle » de Vampire Survivors.

Il ne s’agit pas d’une collaboration pour ce dernier, mais bel et bien d’un tout nouveau jeu à part entière, qui met aussi bien en avant Warhammer 40,000 que Warhammer Age of Sigmar avec plusieurs personnages jouables comme Malum Caedo et Neave Blacktalon, et bien d’autres. Il sera possible de les contrôler dans divers modes de jeu avec des tas de combinaisons d’armes à débloquer (avec des armes iconiques de cet univers) pour saturer l’écran d’effets visuels, et tuer les hordes d’ennemis qui se dressent devant vous.

Le cocktail aura de quoi séduire. Pour en savoir plus sur le jeu, il faudra cependant attendre 2026, puisque ce Warhammer Survivors n’est prévu que pour l’année prochaine. Il sortira sur Steam (sa page est déjà ouverte), aucune version console n’étant annoncée pour le moment.