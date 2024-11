GOG lance son grand programme de préservation des jeux vidéo, avec une centaine de jeux au programme

Une belle initiative qui montre l’exemple

Avec le programme de préservation GOG, la boutique en ligne essaye de faire en sorte que les jeux qui ne sont aujourd’hui plus pris en charge par les studios restent malgré tout accessibles, que ce soit maintenant ou dans le futur. Et ce peu importe la configuration de votre PC à l’avenir, tout en les améliorant afin de les rendre plus simple d’accès. GOG souhaite ainsi faire en sorte que certains jeux qui avaient disparu de la circulation deviennent aujourd’hui à nouveau accessibles, sans contrainte.

L’arrivée des premiers Resident Evil sur cette plateforme a d’ailleurs été l’un des premiers pas dans ce sens, mais ce sont pour le moment plus de 100 jeux qui sont concernés par cette initiative. Au fil du temps, d’autres jeux seront ajoutés au programme. On y retrouve aussi bien un Fallout New Vegas qu’un Jagged Alliance, en passant par plusieurs épisodes de la saga Heroes of Might and Magic et Alpha Protocol.

Vous pouvez consulter la liste complète des 100 jeux concernés par le programme sur le site officiel de GOG.