Comment lancer la quête des panneaux Peewees et Mr. Enigma dans GTA 6 ?

La quête cachée des panneaux Peewees ne dispose pas vraiment de déclencheur précis, si ce n’est qu’il vous faut tomber sur la publication Snapmatic de Peewees en collaboration avec Mr. Enigma. De notre côté, nous l’avons eu au cours du Chapitre 2 avec le téléphone de Jason. Une fois la publication likée, vous recevez vos instructions à savoir trouver et scanner grâce à votre application WAiNK les 4 panneaux publicitaires Peewees X Mr. Enigma répartis dans tout la Leonida.

Heureusement, nous les avons trouvé pour vous, voici les localisations précises de ces panneaux devant lesquels vous recevez une notification de WAiNK pour les scanner et débloquer l’avancement de la quête (ainsi que des notifications de Peewees).

Emplacement des 4 panneaux publicitaires Peewees de GTA 6

#1 Panneau de Mariana County

Région : Mariana County > Frontière entre Grassrivers et North Mariana County

Mariana County > Frontière entre Grassrivers et North Mariana County Emplacement : Bord de l’autoroute US-82, dans le terre-plein central

#2 Panneau de Leonard County

Région : Leonard County > Frontière Waning Sands et North Leonard County

Leonard County > Frontière Waning Sands et North Leonard County Emplacement : Au bord de la route, proche de la voie ferrée, au nord du Lake Leonida

#3 Panneau de Lummox County

Région : Lummox County > Frontière entre le South West Lummox County et le Parc National du Mont Kalaga

Lummox County > Frontière entre le South West Lummox County et le Parc National du Mont Kalaga Emplacement : Bord de l’autoroute US-628, à l’est de la ville de Grayson

#4 Panneau de Vice-Dale

Région : Vice-City > Ouest de Balsero

Vice-City > Ouest de Balsero Emplacement : Prêt de la voie rapide US-10 et du marché aux puces de Tisha-Wocka

Aller chercher sa récompense au restaurant

Une fois que vous aurez scanné les 4 panneaux d’affichage Peewees, vous recevez une invitation énigmatique par Snapmatic. Il vous faudra en réalité simplement vous rendre dans le restaurant Peewees de Belville, puis de vous adresser au manager (sur la gauche derrière le comptoir), pour obtenir votre récompense :

1 x Tee-shirt Mr. Enigma X Peewees

1 x Casquette Mr. Enigma X Peewees

A noter que vous obtenez ce magnifique ensemble pour vos deux personnages et qu’il vous est possible de le revêtir tout de suite (pourquoi se priver) dans les toilettes de l’établissement. Ces vêtements ne sont pas juste là pour faire joli mais vous confèrent bel et bien un avantage sympathique : celui de manger à l’oeil dans les restaurants Peewees si vous portez la tenue intégrale fournie, sympa non ?

Vous trouverez tous nos guides et astuces dans notre guide complet de GTA 6. Vous y retrouverez la liste des points d’intérêt ou encore les curiosités WAiNK.