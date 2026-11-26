Panneaux Peewees GTA 6 : où trouver les 4 affiches Mr. Enigma et la tenue offerte ?
Parmi les choses à faire pour compléter votre onglet Collection dans GTA 6 se trouvent les lieux remarquables identifiés dans votre application WAiNK disponible sur le téléphone de Jason et de Lucia. En plus de points d’intérêts ou des curiosités, des panneaux publicitaires pour la chaîne de fast-food Peewees se trouvent parmi les quêtes un peu cachées de l’aventure, voici leurs emplacements.
Comment lancer la quête des panneaux Peewees et Mr. Enigma dans GTA 6 ?
La quête cachée des panneaux Peewees ne dispose pas vraiment de déclencheur précis, si ce n’est qu’il vous faut tomber sur la publication Snapmatic de Peewees en collaboration avec Mr. Enigma. De notre côté, nous l’avons eu au cours du Chapitre 2 avec le téléphone de Jason. Une fois la publication likée, vous recevez vos instructions à savoir trouver et scanner grâce à votre application WAiNK les 4 panneaux publicitaires Peewees X Mr. Enigma répartis dans tout la Leonida.
Heureusement, nous les avons trouvé pour vous, voici les localisations précises de ces panneaux devant lesquels vous recevez une notification de WAiNK pour les scanner et débloquer l’avancement de la quête (ainsi que des notifications de Peewees).
Emplacement des 4 panneaux publicitaires Peewees de GTA 6
#1 Panneau de Mariana County
- Région : Mariana County > Frontière entre Grassrivers et North Mariana County
- Emplacement : Bord de l’autoroute US-82, dans le terre-plein central
#2 Panneau de Leonard County
- Région : Leonard County > Frontière Waning Sands et North Leonard County
- Emplacement : Au bord de la route, proche de la voie ferrée, au nord du Lake Leonida
#3 Panneau de Lummox County
- Région : Lummox County > Frontière entre le South West Lummox County et le Parc National du Mont Kalaga
- Emplacement : Bord de l’autoroute US-628, à l’est de la ville de Grayson
#4 Panneau de Vice-Dale
- Région : Vice-City > Ouest de Balsero
- Emplacement : Prêt de la voie rapide US-10 et du marché aux puces de Tisha-Wocka
Aller chercher sa récompense au restaurant
Une fois que vous aurez scanné les 4 panneaux d’affichage Peewees, vous recevez une invitation énigmatique par Snapmatic. Il vous faudra en réalité simplement vous rendre dans le restaurant Peewees de Belville, puis de vous adresser au manager (sur la gauche derrière le comptoir), pour obtenir votre récompense :
- 1 x Tee-shirt Mr. Enigma X Peewees
- 1 x Casquette Mr. Enigma X Peewees
A noter que vous obtenez ce magnifique ensemble pour vos deux personnages et qu’il vous est possible de le revêtir tout de suite (pourquoi se priver) dans les toilettes de l’établissement. Ces vêtements ne sont pas juste là pour faire joli mais vous confèrent bel et bien un avantage sympathique : celui de manger à l’oeil dans les restaurants Peewees si vous portez la tenue intégrale fournie, sympa non ?
Vous trouverez tous nos guides et astuces dans notre guide complet de GTA 6. Vous y retrouverez la liste des points d’intérêt ou encore les curiosités WAiNK.