Où trouver le bunker de Freddie dans GTA 6 ?

La première étape de notre road-trip apocalyptique est de rendre visite à un certain Freddie, un survivaliste qui croit dur comme fer à l’apocalypse imminente, retranché dans son bunker dernier cri. Celui-ci se trouve au nord-ouest de North Leonard County, plus précisément à l’angle nord-ouest du Lake Leonida, tout près de la voie ferrée (voir nos captures ci-dessous). Il s’agit d’un complexe ultra-sécurisé, au grillage renforcé et au message automatique dissuasif à votre approche. Mais vous allez voir que le pauvre Freddie n’a pas tout prévu.

En effet, si vous contournez le complexe par la droite en direction du nord, vous tomberez sur une tour façon château d’eau, accolée au complexe. Grimpez à l’échelle puis sautez sur le bâtiment en tôle attenant pour vous retrouver à l’intérieur du complexe truffé de pièges. Effectivement, le bip bip que vous entendrez régulièrement est celui de mines anti-personnelles non létales, tandis que des drônes piégés viendront vous rendre visite. N’hésitez pas à leur rendre la pareille avec votre arme mais aussi de viser les mines enterrées, facilement distinguable par leur clignotement, et encore mieux grâce au mode Concentration (L3+R3), les mines seront alors indiquées en rouge.

Procédez en évitant au mieux tous les pièges jusqu’à vous retrouver face à l’entrée du bunker, puis sonnez pour faire la connaissance de Freddie à l’interphone. L’homme, énervé de s’être fait berné est aussi admiratif que vous ayez réussi et vous propose de renforcer la sécurité avant que vous ne reveniez d’ici quelques jours. Il débloque alors le passage et le portail sans plus aucun risque pour vous et vous laisse partir. N’oubliez pas que des véhicules trainent dans le coin si vous en manquez.

Combien de temps attendre le SMS de Freddie ?

Pour cette seconde étape, vous n’aurez pas le choix que d’attendre que Freddie vous recontacte. Il a fallu une poignée de jours in game de notre côté pour que ce la arrive, vous pouvez pour cela farmer les nuits et journées de sommeil depuis votre planque si vous le désirez. Une fois que Freddie vous écrit, la mission va alors s’afficher sur votre carte et vous pourrez revenir au bunker, qui forcément, se sera davantage sécurisé… quoi que ! Oubliez la tour au nord, celle-ci a été condamnée. A la place, dirigez-vous vers l’est du complexe pour remarquer des containers entassés, ainsi qu’un container rouge et une tractopelle.

Comment entrer dans le bunker de Freddie (seconde visite) ?

Utilisez cette tractopelle (ou le buldozer présent à l’angle nord-ouest du complexe) pour pousser le container rouge et dévoiler un passage secret souterrain. Si vous empruntez ce passage jusqu’au bout, vous parviendrez à l’intérieur du complexe, sous le regard effaré de Freddie. Attention toutefois, le complexe a été davantage protégé par de nouvelles mines et de nouveaux drônes, faites gaffe en progressant jusqu’à ce que vous parveniez au bunker. Après une brève électrisation, Freddie débarque avec toute une bande de « clients » qui préfèrent partir devant le ridicule des raisons de son bunker.

Quant à vous, Freddie va alors vous inviter à le découvrir de l’intérieur, dont son pick-up Benefactor Dubsta de Freddie, l’un des 15 de la catégorie Bling Bling de vos véhicules à scanner. Après avoir bavardé avec lui et pris un coup à boire, il vous montre sa grande télé lorsqu’un message d’alerte officiel s’affiche sur l’écran, mentionnant un ouragan sur la zone. L’homme, paniqué, décide de tout boucler et vous propose de rester ou de partir. Sachez que si vous partez, il vous donnera 5000$ en guise de compensation et vous pourrez même voler son pick-up gratos. En sortant du complexe, vous constatez en effet que la météo s’est très largement dégradée et vous assistez alors à votre première vraie tempête. Félicitations, vous venez de débloquer les ouragans et tempêtes dans GTA 6 !

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