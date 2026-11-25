Points d’intérêt WAiNK GTA 6 : emplacement des 31 lieux à scanner
Leonida est une aire de jeu gigantesque avec pas mal de secrets et de destinations notables à dénicher dans chaque région. L’application WAiNK disponible sur le téléphone de Jason et de Lucia permet de scanner des lieux insolites, importants ou juste inquiétants. Une trentaine de points d’intérêt sont justement à localiser dans GTA 6, et nous vous indiquons leur emplacement dans cet article.
Points d’intérêt WAiNK GTA 6 : les 31 emplacements par région
Pour organiser vos trajets, voici les points d’intérêt regroupés par zone, avec leur numéro dans la liste détaillée plus bas.
- Lummox County, Mont Kalaga et Moreau (7) : #3 Géant de Bonanza, #5 Usine de papier de Lawton Co., #16 Cabane de hors-la-loi, #18 Point d’observation de Kalaga, #19 Cairns de Grayson, #22 Assemblée de Grayson, #30 Amphithéâtre de Tallaloko
- Port Gellhorn et Kelly County (5) : #6 Farmer Scrumpy’s Apple Orchard, #11 Fête foraine de Gellhorn, #20 Observatoire d’Hoffman, #23 Base radar de Wild Hog Point, #24 Gros pis de la ferme Howe Dairy
- Ambrosia et Elmerald Springs (3) : #1 Vieux goliath, #14 Balade céleste, #27 Château d’eau de Tucker’s Citrus Farms
- Leonard County (2) : #8 Bâtiment non identifié, #13 Phare de Sainte-Lucia
- Grassrivers (2) : #4 Résidence expérimentale de Bobcat Key, #15 Tour d’observation de Pelican Valley
- Vice City et Vice-Dale County (8) : #2 Panneau de Vice City, #7 Amis de la liberté de l’IAA, #12 Périscope du centre-ville, #21 Dock Ring, #26 Aqua Stadium, #28 Sahara Arena, #29 Flecca Field, #31 Courtland Park Stadium
- Mariana County (4) : #9 Thicc Herbie, #10 Radôme de Riquezas Keys, #17 Phare de Belpoint, #25 Tour de recherche et développement Badger
Emplacement des 31 points d’intérêt WAiNK de GTA 6
#1 – Vieux goliath
- Région : Ambrosia
- Emplacement : Dans la ville même d’Ambrosia (à l’est de Port Gellhorn), en prenant la route pour sortir au nord-ouest, vous verrez un très grand arbre qu’il faudra scanner.
#2 – Panneau de Vice City
- Région : West Vice-Dale County
- Emplacement : Tout juste à l’ouest de l’aéroport de Vice City, vous trouverez le panneau en question dans la zone de West Vice-Dale County, au milieu de la map.
#3 – Géant de Bonanza
- Région : Bonanza
- Emplacement : Sur une colline dans la région de Bonanza. Il n’est pas évident à repérer de nuit, donc pensez à y aller de jour. Vous trouverez non loin d’ici une route qui passe sous un tunnel, ce qui pourrait vous aider à vous repérer.
#4 – Résidence expérimentale de Bobcat Key
- Région : Bobcat Key < Grassrivers
- Emplacement : Près d’une plage sur Bobcat Key, vous verrez des maisons sur pilotis désaffectées sur l’eau, dans la région de Grassrivers à l’ouest de la map.
#5 – Usine de papier de Lawton Co.
- Région : Moreau
- Emplacement : Dans la région de Moreau tout au nord de la map, vous trouverez cette ruine près du courant d’eau des environs.
#6 – Farmer Scrumpy’s Apple Orchard
- Région : Manifest Canyon
- Emplacement : Au nord de Port Gellhorn, vous trouverez cette ferme très accueillante dans la zone de Manifest Canyon.
#7 – Amis de la liberté de l’IAA
- Région : Panos Plaza < Vice City
- Emplacement : À l’est de la ville, au sud du stade Sahara, vous trouverez ce monument encore plus facilement dans la nuit grâce à son antenne lumineuse.
#8 – Bâtiment non identifié
- Région : Little Hardin Island < Leonard County
- Emplacement : Sur une toute petite île située au sud de Little Hardin Island, au nord-est de la map, vous trouverez ce bunker sur la plage nord.
#9 – Thicc Herbie
- Région : Abismo Key < Mariana County
- Emplacement : Un dirigeable blanc géant peut être scanné dans la région de Mariana County, au sud. Même si le dirigeable est situé sur la presqu’ile Maroon Key, vous pouvez la scanner depuis Abismo Key, région située juste en-dessous.
#10 – Radôme de Riquezas Keys
- Région : Riquezas Keys < Mariana County
- Emplacement : Vous trouverez ce radôme blanc sud de la plus grande île de Riquezas Keys, au sud-ouest de Mariana County, juste à côté de la Base aérienne Mile Zero.
#11 – Fête foraine de Gellhorn
- Région : Port Gellhorn < Kelly County
- Emplacement : Il s’agit ni plus ni moins ici que de scanner la grande roue du parc désaffecté de Port Gellhorn, situé en face du Bowling Kingpin, vers le sud de la ville. Vous y passerez forcément à la fin de la quête principale Délits et Délices.
#12 – Périscope du centre-ville
- Région : Vice City
- Emplacement : Tout juste au sud du scan numéro 7, au sud-est de Vice City, la structure est immanquable, mais vous devrez vous rendre à son pied pour la scanner.
#13 – Phare de Sainte-Lucia
- Région : Little Hardin Island < Leonard County
- Emplacement : Tout au bout de Little Hardin Island, au nord de l’île qui est au nord-est de la map, vous devrez scanner le panneau à l’entrée du phare.
#14 – Balade céleste
- Région : Elmerald Springs
- Emplacement : Au milieu d’Elmerald Springs au milieu de la map, vous verrez une grande tour rose et blanche s’élever près du point d’eau.
#15 – Tour d’observation de Pelican Valley
- Région : Grassrivers
- Emplacement : Au nord-ouest de la ville de Hamlet, vous trouverez cette grande tour près de l’office de tourisme, dans les Grassrivers.
#16 – Cabane de hors-la-loi
- Région : Moreau
- Emplacement : Dans la région de Moreau au nord-ouest de la map, sur un chemin escarpé, vous trouverez une ruine de cabane assez remarquable avec une plaque désignant le nom des anciens propriétaires.
#17 – Phare de Belpoint
- Région : Belpoint > Mariana County
- Emplacement : Sur l’île de Belpoint près de la ville de Capri à l’ouest de la map, vous trouverez ce phare qui est posé au milieu d’un camp avec une fête qui a visiblement mal tourné.
#18 – Point d’observation de Kalaga
- Région : Parc national du mont Kalaga
- Emplacement : Au bord d’une falaise dans le Parc national du mont Kalaga au nord-ouest de la map, au nord de la région North Kelly County.
#19 – Cairns de Grayson
- Région : Parc national du mont Kalaga
- Emplacement : À partir du point précédent, allez juste au sud de la position pour le trouver près d’une falaise.
#20 – Observatoire d’Hoffman
- Région : North Kelly County
- Emplacement : Un peu paumé au beau milieu de la nature en haut d’une colline, vous trouverez cet endroit dans la région de North Kelly County, au nord-ouest de la map.
#21 – Dock Ring
- Région : Panos Plaza < Vice City
- Emplacement : À l’est de la ville, et encore à l’est du stade Sahara, vous trouverez facilement cette grande roue au loin. Il faut vous rendre à son pied pour la scanner.
#22 – Assemblée de Grayson
- Région : Grayson < South West Lummox County
- Emplacement : Au nord-ouest de la map, vous trouverez le petit village de Grayson, avec une église au milieu qu’il faudra scanner.
#23 – Base radar de Wild Hog Point
- Région : Wild Hog Point < Kelly County
- Emplacement : Direction le sud-ouest de Port Gellhorn pour atteindre la région de Wild Hog Point et trouver, au sommet de la colline, la base rade de Wild Hog Point. Il s’agit par ailleurs d’une zone que vous visitez durant la mission Et moi Dunk !.
#24 – Gros pis de la ferme Howe Dairy
- Région : Kelly County
- Emplacement : À l’est de Port Gellhorn, au bord d’une autoroute, vous remarquerez facilement ce bâtiment assez remarquable au nord d’une ferme.
#25 – Tour de recherche et développement Badger
- Région : Key Lento < Mariana County
- Emplacement : La tour de recherche est érigée vers le centre de la région de Key Lento, tout près du mobile-home de Donnie où vous pouvez déposer de la drogue au cours du Chapitre 1.
#26 – Aqua Stadium
- Région : Gloriana Key < Vice Dale County
- Emplacement : Sur une île de Gloriana Key au sud de Vice City, il faut entrer sur le parking pour aller au pied de la tribune.
#27 – Château d’eau de Tucker’s Citrus Farms
- Région : Elmerald Springs
- Emplacement : Au nord de la balade centrale d’Elmerald Springs au milieu de la map, vous trouverez des champs d’orangers avec le château d’eau visible de très loin.
#28 – Sahara Arena
- Région : Panos Plaza < Vice City
- Emplacement : À l’est de Vice City, juste avant d’accéder à la rivière, vous trouverez ce stade. Il faut scanner la devanture pour obtenir le point d’intérêt.
#29 – Flecca Field
- Région : Rockridge < Vice City
- Emplacement : Au nord de Vice City, près d’une autoroute, vous trouverez le panneau du stade juste avant d’entrer dans son périmètre.
#30 – Amphithéâtre de Tallaloko
- Région : East Lummox County
- Emplacement : Entre les zones de Dawson Dam et Tallakolo, dans la forêt, vous pourrez tomber sur ce point d’intérêt situé entre deux chemins.
#31 – Courtland Park Stadium
- Région : Catalan Key < Vice Dale County
- Emplacement : Au sud de la région de Vice Dale County et de la ville de Vice City, vous trouverez ce stade sur l’île de Catalan Key.
Ces 31 points d’intérêt ne représentent qu’une partie des 100 lieux à scanner pour le trophée Coup de WAiNKeur de GTA 6 : les 35 curiosités WAiNK sont la catégorie suivante à compléter. Le reste se trouve dans notre guide complet de GTA 6.