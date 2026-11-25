Points d’intérêt WAiNK GTA 6 : les 31 emplacements par région

Pour organiser vos trajets, voici les points d’intérêt regroupés par zone, avec leur numéro dans la liste détaillée plus bas.

Lummox County, Mont Kalaga et Moreau (7) : #3 Géant de Bonanza, #5 Usine de papier de Lawton Co., #16 Cabane de hors-la-loi, #18 Point d’observation de Kalaga, #19 Cairns de Grayson, #22 Assemblée de Grayson, #30 Amphithéâtre de Tallaloko

: #3 Géant de Bonanza, #5 Usine de papier de Lawton Co., #16 Cabane de hors-la-loi, #18 Point d’observation de Kalaga, #19 Cairns de Grayson, #22 Assemblée de Grayson, #30 Amphithéâtre de Tallaloko Port Gellhorn et Kelly County (5) : #6 Farmer Scrumpy’s Apple Orchard, #11 Fête foraine de Gellhorn, #20 Observatoire d’Hoffman, #23 Base radar de Wild Hog Point, #24 Gros pis de la ferme Howe Dairy

: #6 Farmer Scrumpy’s Apple Orchard, #11 Fête foraine de Gellhorn, #20 Observatoire d’Hoffman, #23 Base radar de Wild Hog Point, #24 Gros pis de la ferme Howe Dairy Ambrosia et Elmerald Springs (3) : #1 Vieux goliath, #14 Balade céleste, #27 Château d’eau de Tucker’s Citrus Farms

: #1 Vieux goliath, #14 Balade céleste, #27 Château d’eau de Tucker’s Citrus Farms Leonard County (2) : #8 Bâtiment non identifié, #13 Phare de Sainte-Lucia

: #8 Bâtiment non identifié, #13 Phare de Sainte-Lucia Grassrivers (2) : #4 Résidence expérimentale de Bobcat Key, #15 Tour d’observation de Pelican Valley

: #4 Résidence expérimentale de Bobcat Key, #15 Tour d’observation de Pelican Valley Vice City et Vice-Dale County (8) : #2 Panneau de Vice City, #7 Amis de la liberté de l’IAA, #12 Périscope du centre-ville, #21 Dock Ring, #26 Aqua Stadium, #28 Sahara Arena, #29 Flecca Field, #31 Courtland Park Stadium

: #2 Panneau de Vice City, #7 Amis de la liberté de l’IAA, #12 Périscope du centre-ville, #21 Dock Ring, #26 Aqua Stadium, #28 Sahara Arena, #29 Flecca Field, #31 Courtland Park Stadium Mariana County (4) : #9 Thicc Herbie, #10 Radôme de Riquezas Keys, #17 Phare de Belpoint, #25 Tour de recherche et développement Badger

Emplacement des 31 points d’intérêt WAiNK de GTA 6

#1 – Vieux goliath

Région : Ambrosia

: Ambrosia Emplacement : Dans la ville même d’Ambrosia (à l’est de Port Gellhorn), en prenant la route pour sortir au nord-ouest, vous verrez un très grand arbre qu’il faudra scanner.

#2 – Panneau de Vice City

Région : West Vice-Dale County

: West Vice-Dale County Emplacement : Tout juste à l’ouest de l’aéroport de Vice City, vous trouverez le panneau en question dans la zone de West Vice-Dale County, au milieu de la map.

#3 – Géant de Bonanza

Région : Bonanza

: Bonanza Emplacement : Sur une colline dans la région de Bonanza. Il n’est pas évident à repérer de nuit, donc pensez à y aller de jour. Vous trouverez non loin d’ici une route qui passe sous un tunnel, ce qui pourrait vous aider à vous repérer.

#4 – Résidence expérimentale de Bobcat Key

Région : Bobcat Key < Grassrivers

: Bobcat Key < Grassrivers Emplacement : Près d’une plage sur Bobcat Key, vous verrez des maisons sur pilotis désaffectées sur l’eau, dans la région de Grassrivers à l’ouest de la map.

#5 – Usine de papier de Lawton Co.

Région : Moreau

: Moreau Emplacement : Dans la région de Moreau tout au nord de la map, vous trouverez cette ruine près du courant d’eau des environs.

#6 – Farmer Scrumpy’s Apple Orchard

Région : Manifest Canyon

: Manifest Canyon Emplacement : Au nord de Port Gellhorn, vous trouverez cette ferme très accueillante dans la zone de Manifest Canyon.

#7 – Amis de la liberté de l’IAA

Région : Panos Plaza < Vice City

: Panos Plaza < Vice City Emplacement : À l’est de la ville, au sud du stade Sahara, vous trouverez ce monument encore plus facilement dans la nuit grâce à son antenne lumineuse.

#8 – Bâtiment non identifié

Région : Little Hardin Island < Leonard County

: Little Hardin Island < Leonard County Emplacement : Sur une toute petite île située au sud de Little Hardin Island, au nord-est de la map, vous trouverez ce bunker sur la plage nord.

#9 – Thicc Herbie

Région : Abismo Key < Mariana County

: Abismo Key < Mariana County Emplacement : Un dirigeable blanc géant peut être scanné dans la région de Mariana County, au sud. Même si le dirigeable est situé sur la presqu’ile Maroon Key, vous pouvez la scanner depuis Abismo Key, région située juste en-dessous.

#10 – Radôme de Riquezas Keys

Région : Riquezas Keys < Mariana County

: Riquezas Keys < Mariana County Emplacement : Vous trouverez ce radôme blanc sud de la plus grande île de Riquezas Keys, au sud-ouest de Mariana County, juste à côté de la Base aérienne Mile Zero.

#11 – Fête foraine de Gellhorn

Région : Port Gellhorn < Kelly County

: Port Gellhorn < Kelly County Emplacement : Il s’agit ni plus ni moins ici que de scanner la grande roue du parc désaffecté de Port Gellhorn, situé en face du Bowling Kingpin, vers le sud de la ville. Vous y passerez forcément à la fin de la quête principale Délits et Délices.

#12 – Périscope du centre-ville

Région : Vice City

: Vice City Emplacement : Tout juste au sud du scan numéro 7, au sud-est de Vice City, la structure est immanquable, mais vous devrez vous rendre à son pied pour la scanner.

#13 – Phare de Sainte-Lucia

Région : Little Hardin Island < Leonard County

: Little Hardin Island < Leonard County Emplacement : Tout au bout de Little Hardin Island, au nord de l’île qui est au nord-est de la map, vous devrez scanner le panneau à l’entrée du phare.

#14 – Balade céleste

Région : Elmerald Springs

: Elmerald Springs Emplacement : Au milieu d’Elmerald Springs au milieu de la map, vous verrez une grande tour rose et blanche s’élever près du point d’eau.

#15 – Tour d’observation de Pelican Valley

Région : Grassrivers

: Grassrivers Emplacement : Au nord-ouest de la ville de Hamlet, vous trouverez cette grande tour près de l’office de tourisme, dans les Grassrivers.

#16 – Cabane de hors-la-loi

Région : Moreau

: Moreau Emplacement : Dans la région de Moreau au nord-ouest de la map, sur un chemin escarpé, vous trouverez une ruine de cabane assez remarquable avec une plaque désignant le nom des anciens propriétaires.

#17 – Phare de Belpoint

Région : Belpoint > Mariana County

: Belpoint > Mariana County Emplacement : Sur l’île de Belpoint près de la ville de Capri à l’ouest de la map, vous trouverez ce phare qui est posé au milieu d’un camp avec une fête qui a visiblement mal tourné.

#18 – Point d’observation de Kalaga

Région : Parc national du mont Kalaga

: Parc national du mont Kalaga Emplacement : Au bord d’une falaise dans le Parc national du mont Kalaga au nord-ouest de la map, au nord de la région North Kelly County.

#19 – Cairns de Grayson

Région : Parc national du mont Kalaga

: Parc national du mont Kalaga Emplacement : À partir du point précédent, allez juste au sud de la position pour le trouver près d’une falaise.

#20 – Observatoire d’Hoffman

Région : North Kelly County

: North Kelly County Emplacement : Un peu paumé au beau milieu de la nature en haut d’une colline, vous trouverez cet endroit dans la région de North Kelly County, au nord-ouest de la map.

#21 – Dock Ring

Région : Panos Plaza < Vice City

: Panos Plaza < Vice City Emplacement : À l’est de la ville, et encore à l’est du stade Sahara, vous trouverez facilement cette grande roue au loin. Il faut vous rendre à son pied pour la scanner.

#22 – Assemblée de Grayson

Région : Grayson < South West Lummox County

: Grayson < South West Lummox County Emplacement : Au nord-ouest de la map, vous trouverez le petit village de Grayson, avec une église au milieu qu’il faudra scanner.

#23 – Base radar de Wild Hog Point

Région : Wild Hog Point < Kelly County

: Wild Hog Point < Kelly County Emplacement : Direction le sud-ouest de Port Gellhorn pour atteindre la région de Wild Hog Point et trouver, au sommet de la colline, la base rade de Wild Hog Point. Il s’agit par ailleurs d’une zone que vous visitez durant la mission Et moi Dunk !.

#24 – Gros pis de la ferme Howe Dairy

Région : Kelly County

: Kelly County Emplacement : À l’est de Port Gellhorn, au bord d’une autoroute, vous remarquerez facilement ce bâtiment assez remarquable au nord d’une ferme.

#25 – Tour de recherche et développement Badger

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : La tour de recherche est érigée vers le centre de la région de Key Lento, tout près du mobile-home de Donnie où vous pouvez déposer de la drogue au cours du Chapitre 1.

#26 – Aqua Stadium

Région : Gloriana Key < Vice Dale County

: Gloriana Key < Vice Dale County Emplacement : Sur une île de Gloriana Key au sud de Vice City, il faut entrer sur le parking pour aller au pied de la tribune.

#27 – Château d’eau de Tucker’s Citrus Farms

Région : Elmerald Springs

: Elmerald Springs Emplacement : Au nord de la balade centrale d’Elmerald Springs au milieu de la map, vous trouverez des champs d’orangers avec le château d’eau visible de très loin.

#28 – Sahara Arena

Région : Panos Plaza < Vice City

: Panos Plaza < Vice City Emplacement : À l’est de Vice City, juste avant d’accéder à la rivière, vous trouverez ce stade. Il faut scanner la devanture pour obtenir le point d’intérêt.

#29 – Flecca Field

Région : Rockridge < Vice City

: Rockridge < Vice City Emplacement : Au nord de Vice City, près d’une autoroute, vous trouverez le panneau du stade juste avant d’entrer dans son périmètre.

#30 – Amphithéâtre de Tallaloko

Région : East Lummox County

: East Lummox County Emplacement : Entre les zones de Dawson Dam et Tallakolo, dans la forêt, vous pourrez tomber sur ce point d’intérêt situé entre deux chemins.

#31 – Courtland Park Stadium

Région : Catalan Key < Vice Dale County

: Catalan Key < Vice Dale County Emplacement : Au sud de la région de Vice Dale County et de la ville de Vice City, vous trouverez ce stade sur l’île de Catalan Key.

Ces 31 points d’intérêt ne représentent qu’une partie des 100 lieux à scanner pour le trophée Coup de WAiNKeur de GTA 6 : les 35 curiosités WAiNK sont la catégorie suivante à compléter. Le reste se trouve dans notre guide complet de GTA 6.