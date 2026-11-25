Comment et pourquoi récupérer les trésors de Kenton ?

À partir de la mission Island Dreams du Chapitre 1 de GTA 6, il deviendra possible de faire de la plongée et de récupérer les trésors oubliés d’épaves de bateaux. Il suffira tout d’abord d’attendre que Kenton vous donne des destinations à aller explorer, puis prendre son bateau pour vous y rendre.

Avant d’aller à l’eau, il est impératif d’enfiler le matériel de plongée contenant la tenue de plongée, une bouteille d’oxygène, un fusil-harpon ainsi qu’un détecteur de métaux. Dans un second temps, Kenton équipera votre bateau du matériel en question.

Ensuite, équipez-vous du détecteur de métaux grâce au menu rapide avec L1/LB et visez autour de l’épave. Lorsque le détecteur s’allume en vert, c’est que vous pointez dans la direction d’un trésor, et lorsque le signal sonore devient de plus en plus intense, c’est que vous vous rapprochez de son emplacement exact. Faites attention aux requins, que vous pouvez tuer grâce au fusil-harpon, et prenez garde aussi à des dangers comme les méduses, qui feront baisser votre vie à leur approche.

Quand vous terminez une exploration d’épave, les trésors de Kenton doivent être revendus à Kenton lui-même, à sa boutique de Key Lento. Plusieurs milliers de dollars sont à se faire grâce à cette activité.

Liste et emplacement des trésors de Kenton de GTA 6

7 épaves contenant des trésors pour Kenton sont à fouiller dans le monde ouvert de Leonida. Notez que pour obtenir le 100% du jeu, 5 sets complets de trésors sur 7 sont demandés. Voici la liste des épaves ainsi que les trésors que vous y trouverez.

Mis à jour le 24/11/2026 : liste de 6 épaves sur 7. Les guides de chaque trésors de Kenton sont ajoutés au fil de leur publication.

Nuestra Señora del Ocio

Il s’agit de la toute première épave que vous explorez dans le cadre de la mission Island Dreams. Notez que si vous devez remonter avant d’avoir pu trouver tous les doublons, à cause de l’accident de Dobbs, il sera possible d’y retourner plus tard.

Voici où l’on peut trouver les 4 poignées de doublons autour de l’épave Nuestra Señora del Ocio :

Doublons d’or #1

Des premiers doublons d’or sont trouvables au nord de l’épave, près d’une espèce de couvercle de coffre.

Doublons d’or #2

À partir des doublons précédents, pointez vers l’est et avancez jusqu’à trouver un nouveau point de fouille près d’un renfoncement.

Doublons d’or #3

Depuis les doublons d’or précédents, pointez vers le nord. Passez au-dessus la barrière de coraux et allez fouiller le sable au pied d’une paroi rocheuse pour y trouver de nouvelles pièces.

Doublons d’or #4

Les derniers doublons d’or vous attendent au cœur de l’épave, accessible après avoir soulevé la grille pour libérer Dobbs.

Nuestra Señora de la Etica Laxa

Cette épave fait partie de la première série d’épaves explorables après la mission Island Dreams. Elle se trouve quasiment à la limite sud de Mariana County, au sud de Key Lento. Cinq trésors sont à trouver ici :

Tabatière ancienne

La tabatière ancienne se trouve tout simplement pile à la proue (la partie avant) du bateau.

Doublon abîmé

Le doublon abîmé repose dans un coffre au sud de l’épave un peu éloigné du bateau, vers le sud. Le coffre repose près du récif corallien.

Cuillère de cérémonie

Vous trouverez la cuillère de cérémonie à la poupe du bateau (la partie arrière) côté bâbord/gauche.

Calice en or

Le calice doré est à côté d’une caisse, légèrement au nord du bateau (à son côté tribord/droit).

Pendentif doré

Le pendentif doré vous attend au cœur du trou béant de l’épave, côté tribord/droit.

Nuestra Señora de la Noche

Cette épave fait partie de la première série d’épaves explorables après la mission Island Dreams. Elle se trouve à la frontière sud-est de Key Lento. Un total de sept trésors sont à récupérer.

Chandelier ancien

Près du côté bâbord/gauche du navire, le chandelier vous attend devant quelques planches.

Pipe en forme de dragon

Allez du côté bâbord/gauche du navire pour trouver la pipe près d’un filet de pêche.

Saint en ivoire

Le saint en ivoire se trouve sur la partie tribord/droite du navire, au niveau d’une ouverture.

Gantelet en étain

Direction la partie avant et tribord/droite du navire pour tomber sur le gantelet en étain.

Pierre précieuse violette

La pierre précieuse violette est à récupérer à la poupe (la partie arrière) du navire, près de tonneaux.

Statue serpentine

La statue serpentine se trouve à la proue (la partie avant) du navire.

Doublon oxydé

Le coffre contenant le doublon oxydé est un peu éloigné du côté bâbord/gauche du navire, au milieu d’algues.

Urca de Cinco Torres

Cette épave fait partie de la deuxième série d’épaves explorables confiées par Kenton. Elle se trouve près de petites îles situées vers le sud-est de Key Lento. Six trésors vous attendent dans les profondeurs.

Masque de cérémonie ancien

Le masque de cérémonie se trouve légèrement au sud de l’épave, caché par un tapis de petites algues.

Assiette de cérémonie

Au nord de l’épave, vous tomberez sur l’assiette de cérémonie près d’une barrière de coraux.

Gant doré

Le gant doré repose à l’extrémité ouest de l’épave, près d’un groupe de méduses.

Coupe sertie de jade

Rendez-vous à l’extrémité ouest de l’épave pour trouver la coupe sertie.

Doublon rouillé

Le doublon rouillé est enfoui dans le sable, collé à l’épave, côté sud.

Collier sacré

Au sud de l’épave, cherchez des pots en argile. Le collier sacré se trouve parmi eux.

Nuestra Señora Lujuriosa

Cette épave fait partie de la deuxième série d’épaves explorables confiées par Kenton. Elle se trouve entre deux petites îles vers le sud-est de Key Lento. Six trésors doivent être récupérés ici.

Bol de cérémonie

Vous pourrez ramasser le bol de cérémonie à l’extrémité sud du bateau.

Couteau de cérémonie

Le couteau de cérémonie vous attend à l’extrémité nord du navire.

Lama en or

Le lama en or repose près du mât vers le sud du navire.

Statuette dorée

Allez du côté de la partie est du navire et vous trouverez la statuette dorée.

Chope avec lobes en jade

Vous mettrez la main sur cette chope en vous rendant du côté ouest du navire, près d’un baril couché.

Doublon brillant

Le coffre à l’intérieur duquel se trouve le doublon est isolé du navire, vers l’ouest, près de coraux.

Urca de Santa Sierra

Cette épave fait partie de la deuxième série d’épaves explorables confiées par Kenton. Vous devrez vous éloigner encore davantage du sud-est de Key Lento et vous enfoncer un peu plus dans le Détroit de Leonida. Vous devrez découvrir six trésors.

Longue-vue en laiton

Allez au sud de l’épave, là où la coque est encore plutôt bien formée. La longue-vue est au pied de ce morceau de coque.

Compas à pointe sèche

Côté ouest du bateau, cherchez la voile rouge du bateau dans le sable pour repérer le compas à pointe sèche.

Montre à gousset ornée

Au nord de l’épave, allez auprès des tout derniers restes du bateau pour trouver la montre à gousset.

Cloche du Santa Sierra

Du côté ouest du bateau, cherchez plusieurs planches les unes sur les autres. La cloche est au milieu de celles-ci.

Flasque en argent

Rendez-vous du côté est du bateau. La flasque est sous un gros morceau de bois et proche d’un baril.

Doublon usé

À quelques mètres au nord de l’épave, approchez-vous des coraux et d’un groupe de méduses. Le doublon est à fouiller dans le sable, à leur pied.

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.