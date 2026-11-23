Comment récupérer la voiture de DWNPLY dans l’histoire de GTA 6 ?

Durant le chapitre 3, au cours de la mission principale « Ride or Die », confiée par Dre’Quan à Jason, vous devrez vous rendre au magasin Eris où Downplay organise une séance de dédicaces. Après avoir récupéré une paire de baskets et réussi à approcher le rappeur, vous pourrez lui subtiliser ses clés de voiture.

Vous devrez normalement conduire la Schutzen jusqu’au Stockyard Speedshop où elle sera conservée pour les besoins du prochain clip des Real Dimez. La voiture réapparaît ensuite dans la mission « Cooties », pendant laquelle Lucia participe au tournage du clip. Après ça, et malgré les manipulations violentes du duo et de Lucia, il est possible de la retrouver un peu plus tard.

Où trouver la voiture de DWNPLY et la revendre 22 000 $ ?

Pour cela, rendez-vous dans une ruelle de Stockyard situé au nord de Leonida et à la frontière de La Perle. La voiture se trouve non loin du Paint’n Spray. Attention, celle-ci sera gardé par des sous-fifres du rappeur. Emparez vous de la voiture pour la revendre ou pour la garder avec sa personnalisation assez atypique. Si vous choisissez de la revendre, vous empocherez un jolie pactole de 22 000$. Pour cela rendez-vous dans un Paint’n Spray.

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