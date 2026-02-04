Austin Wintory (Sword of the Sea) s’exprime sur son Grammy et sur l’absence de nomination pour Clair Obscur: Expedition 33

Une ode aux musiques plus discrètes

Dans une vidéo postée sur sa chaîne personnelle, Austin Wintory raconte comment il a appris l’heureuse nouvelle et remercie évidemment tous ses collègues et le public lui ayant apporté leur soutien. Il livre également un discours des plus nécessaires en montrant à quel point, d’ordinaire, ce genre de cérémonies a l’habitude de faire l’impasse sur un certain type de bande-son et explique pourquoi une bande-son de jeu devrait être célébrée :

« Quand les compositeurs doivent écrire pour quelque chose, disons du jeu vidéo, il y a deux considérations à prendre en compte. D’un côté, est-ce que ce sont de bons morceaux ? Est-ce que la mélodie est entraînante ? Est-ce que l’orchestration est bien menée ? L’aspect créatif et esthétique en quelque sorte. Et puis il y a une question plus essentielle : est-ce que cela fonctionne en tant que bande-son ? Ce n’est pas juste comme si nous produisions des albums, pour ensuite se demander comment les mettre dans des jeux. Ces musiques sont écrites pour accompagner le gameplay. Et parfois, le meilleur moyen d’écrire une bonne bande-son, est d’être subtil dans le contexte du jeu. Alors cela ne fait pas le meilleur album à mettre sur Spotify, car c’est parfois de la musique qui est comme un murmure. Et l’une des tristes réalités et que la musique qui est souvent cachée en plein jour de la sorte attire rarement l’attention, car nous avons tendance à ne remarquer que les morceaux les plus audcieux. »

Il compare cela à des performances d’acteurs au cinéma, où les cérémonies récompensent davantage les artistes qui en mettent plein les yeux (et qui en font des caisses) plutôt que les autres qui se font plus discrets mais qui servent parfaitement le film.

Heureusement pour lui, cette année, son travail a été récompensé, mais il ne peut s’empêcher d’adresser un mot sur le travail de Lorien Testard, compositeur de Clair Obscur: Expedition 33, qui a selon lui réussi à produire des morceaux qui réunissent le meilleur des deux mondes :

« Je dois simplement confier un sentiment qui est sans doute partagé par beaucoup. Une bande-son comme Clair Obscur: Expedition 33, par mon grand ami Lorien Testard… Quand une bande-son parvient à atteindre ce niveau, tout le monde doit le célébrer. Car ce n’est pas juste une bonne bande-son – elle l’est car elle sert bien les moments du jeu, mais la profondeur et la subtilité, la nuance qu’elle apporte en plus des morceaux qui nous en envoient plein la figure… Sans oublier que Sandfall a merveilleusement construit son jeu autour de sa musique, chose rare. En plus de cela, c’est vraiment un album excellent pour Spotify, et c’est même devenu plus que cela en devenant presque générationnel […] Alors je veux juste dire, que même si je ne veux pas diminuer mon accomplissement et le soutien que j’ai reçu, j’aurais été absolument ravi d’être nommé aux côtés de Lorien et de le voir marcher jusque sur la scène [des Grammy Awards]. Donc je vous dis merci, et je dédicace cette récompense à Lorien et à Sandfall. »

Très fair-play, et on ne peut plus intéressant à écouter. On ne pourra que vous recommander d’aller écouter son travail sur Sword of the Sea, qui vaut clairement le détour (la bande-son comme le jeu).