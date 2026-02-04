Austin Wintory (Sword of the Sea) s’exprime sur son Grammy et sur l’absence de nomination pour Clair Obscur: Expedition 33

Austin Wintory a enfin remporté un Grammy pour son travail sur Sword of the Sea après avoir été nommé plusieurs années. Une récompense loin d’être volée tant son travail sur le jeu de Giant Squid est remarquable. Pour autant, cette victoire est quelque peu reléguée au second plan par des discussions autour de l’absence de nomination pour Clair Obscur: Expedition 33. Alors le compositeur lui-même a décidé de s’exprimer sur le sujet, avec un discours des plus intéressants.

Jaquette de Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 24/04/2025

