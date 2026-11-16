Unbound, le studio de Shinji Mikami, prévoit la sortie de son premier jeu pour mi-2027

Le projet AAA, c’est pour plus tard

Le studio Unbound mené par Shinji Mikami nourrit beaucoup d’ambition sur un gros titre AAA, point de départ d’une licence ambitionnant de durer. Pour autant, ce n’est apparemment pas le projet qui verra le jour en premier. Lors d’une interview sur la chaîne Youtube de la TV Asahi, relayée sur les réseaux par Genki, Mikami indique en effet que le studio va commencer par une œuvre d’une échelle un peu plus réduite.

L’acquisition totale d’Unbound par Shift Up indiquait déjà que la conception de titres « expérimentaux » cohabiterait avec le développement de la nouvelle licence majeure, et c’est donc plutôt d’abord vers ce genre de jeu que l’on va se tourner. Pas de nom, ni d’image, et encore moins d’éléments d’histoire ou de gameplay, mais une fenêtre de sortie : le prochain titre d’Unbound vise une sortie autour de mi-2027.

Tout le monde pense désormais aux Game Awards afin d’en voir davantage, moment toujours opportun pour faire parler de soi, et hypothèse de plus en plus probable à mesure que les jours passent.