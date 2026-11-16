Pearl Abyss (Crimson Desert) utilise l’IA à plusieurs étapes du développement, même si la création reste réservée aux humains

L’IA sert avant tout à valider des concepts plus rapidement

Contrairement aux studios occidentaux qui marchent encore sur des œufs lorsqu’il s’agit d’aborder la question (sauf quand on s’appelle Epic Games), l’industrie asiatique semble avoir moins de problèmes à admettre qu’elle utilise massivement l’IA dans ses productions. C’est dans son dernier rapport financier que le studio derrière Crimson Desert a fait le point sur sa manière de l’utiliser. Pearl Abyss indique alors que l’outil lui permet de valider des concepts bien plus rapidement :

« Auparavant, nous validions nos concepts après les avoir implémentés manuellement, mais nous utilisons désormais l’IA pour valider plusieurs concepts et designs plus facilement avant de les intégrer. Cela permet d’être plus efficace dans l’attribution des ressources du développement tout en augmentant la vitesse de production. Cependant, l’IA sert seulement d’outil pour valider ces concepts et pour améliorer la productivité, pendant que le gameplay et la création restent entièrement gérés par notre équipe de développement. »

Plus loin, Pearl Abyss précise malgré tout que l’IA est utilisée à « plusieurs étapes du développement », que ce soit pour de l’optimisation, l’automatisation des tâches répétitives, et même le support pour la création. Même si le studio précise que l’IA n’a pas pour but de remplacer les humains (pour combien de temps ?), son utilisation se démocratise de plus en plus et sur davantage de secteurs au fil du temps.