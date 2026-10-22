Marvel’s Wolverine réalise le meilleur lancement pour une exclusivité PS5 depuis Helldivers II

La puissance de Marvel (et du marketing)

Dans un thread sur Bluesky faisant état de différents chiffres à retenir des ventes jeux vidéo sur septembre 2026 Mat Piscatella, de l’institut d’analyse Circana, nous indique que Marvel’s Wolverine a très bien performé. Une chose qu’Ampere avait déjà mis en lumière via le total des 2,16 millions de ventes atteints lors de ses deux premières semaines de commercialisation.

Outre la statistique pour l’exclusivité PS5 d’une première place des ventes PS Store aux USA et au Canada, et d’une deuxième place en Europe, Piscatella nous informe également que le titre se hisse à la 11e place des meilleures ventes de jeu vidéo de l’année aux USA, en termes de revenus. Encore plus intéressant pour Sony, et toujours en parlant de revenus, il s’agit du jeu PlayStation Studios (au sens large) qui a connu le meilleur mois de lancement depuis Helldivers II, alors sorti le 8 février 2024.

September 2026 U.S. Video Game Market Highlights Thread from Circana – Marvel’s Wolverine Helped PlayStation Claw Big Gains in September US Video Game Sales — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-10-22T13:01:49.608Z

Avec le recul, et en se tenant au calendrier des exclus PS entre Helldivers II et Marvel’s Wolverine, il n’y a pas eu non plus flopée de jeux en mesure de mettre en danger cette stat’, même s’il y a parmi eux Astro Bot ou Ghost of Yōtei. Les moins populaires, comme Saros et Death Stranding 2 (un cas à part), n’avaient pour le coup aucune chance.

La popularité, c’est très certainement ce qui a pu jouer en grande partie dans ces résultats pour Marvel’s Wolverine. L’annonce initiale remonte à quelques années maintenant, le marketing a pas mal été matraqué à l’approche de la sortie, et puis l’étiquette Marvel reste un accélérateur de choix, surtout en mettant en scène un héros comme Logan et au vu de la qualité très satisfaisante pour le genre des jeux Spider-Man.

Maintenant, rien n’empêche que la dynamique ait pu retomber comme un soufflet, et seul le temps nous permettra de le vérifier. À voir si un phénomène de méfiance du public se manifestera sur un Marvel’s Spider-Man 3, ce qui paraît difficilement possible tant Spidey semble intouchable, ou sur un éventuel autre spin-off côté Insomniac Games.