Une auto-promo en 4K

À l’occasion de cette collaboration, plusieurs choses sont à noter. La principale est que la simulation de basket va temporairement proposer une version spéciale portée visuellement par le triple All-Star floridien Bam Adebayo. Intitulée NBA 2K27 Vice City Edition, elle sera disponible uniquement en numérique du 27 novembre 2026 au 15 janvier 2027, au prix de 39,99 €. Ensuite, toute la Saison 3 sera placée sous le signe de GTA 6, avec notamment des cosmétiques et éléments de décor que l’on peut découvrir dans le trailer dédié.

La Saison 3: Vice City Takeover s’invitera donc déjà dans La Ville au niveau des environnements, modifiant les terrains et ajoutant des néons, la présence de voitures tirées de GTA et même celle d’une statue de Macca l’alligator. Et selon votre progression dans la saison, vous pourrez arborer des skins spéciaux comme un ensemble Los Santos évidemment inspiré des couleurs des Los Angeles Lakers.

Des événements limités seront également proposés, tout comme la tenue Nike x Cactus Jack Miami Heat que portera l’équipe de NBA le 18 novembre contre les Bucks de Milwaukee. Parmi les autres nouveautés de la saison 3, on retrouvera de nouveaux builds GOAT, des cartes Vice City dans MyTeam et du contenu Pro Pass et Hall of Fame Pass comportant notamment des items inspirés de Rockstar ainsi que de Burger Shot et Cluckin’ Bell, les chaînes de fast-food de l’univers de GTA.

La collaboration ne s’arrête pas là puisque l’abonnement GTA+ entre en scène. Les membres pourront jouer gratuitement à l’édition standard de NBA 2K27, là aussi du 27 novembre au 15 janvier. On voit mal une personne aimant la licence GTA au point de payer l’abonnement, et ne pas exclusivement poncer le prochain jusqu’à la fin d’année minimum, mais pourquoi pas. Parallèlement, du 17 décembre au 31 mars 2027, le pack GTA + NBA 2K27 sera téléchargeable et apportera des tenues et des boosts pour Ma Carrière.