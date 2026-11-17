Testez le spin-off solo gratuitement sur Switch 2

On commence avec la mise à jour 12.0.0 de Splatoon 3, qui ajoute pas mal de choses du côté du multijoueur, avec bien entendu de nombreux réglages à propos de l’équilibrage global, notamment sur les différentes armes. Les Matchs anarchie disposent désormais d’un meilleur matchmaking censé être plus rapide.

On note également de nombreux changements dans les Matchs X qui arriveront dès la « Chill Season 2026 », en vous laissant les intégrer avec un ami dans un groupe de deux. Il faudra toujours 8 participants pour lancer une partie, mais le nombre de duos par équipe devra être le même. La version Switch 2 du jeu voit également ses fonctionnalités Game Chat être améliorées avec la possibilité d’inviter ses amis en jouant à certains modes.

Et si le troisième épisode ne vous suffit plus mais que Splatoon Raiders a encore un peu de mal à vous convaincre, vous pouvez désormais télécharger une démo du jeu sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 afin de vous faire un avis plus concret sur ce nouvel épisode. Pour rappel, il s’agit ici d’un spin-off orienté sur du contenu solo, et cette démo vous donnera accès à trois niveaux vous donnant une idée globale du jeu. Et si vous souhaitez d’autres détails concernant cet opus, direction notre test complet de Splatoon Raiders.